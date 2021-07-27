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    'Baş Belası' heyecanı devam ediyor

    ATV'nin sevilen dizisi 'Baş Belası' Pazar akşamı ekrana gelen altıncı bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Başkomiser Şahin, soruşturma bitene kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıkladı. Şahin'in peşinden giden İpek, onu vazgeçirmeyi başaramadı.

    Heyecan devam ediyor
    ATV'nin sevilen dizisi 'Baş Belası' Pazar akşamı ekrana gelen altıncı bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Başkomiser Şahin, soruşturma bitene kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıkladı. Şahin'in peşinden giden İpek, onu vazgeçirmeyi başaramadı.

    Şahin'in başını derde sokacağını düşünen Mehmet Amir, İpek'le konuşarak Şahin'in tek başına 'Şebeke'nin peşine düşmesinden endişelendiğini söyledi. En heyecanlı sahnede İpek kaçırıldı, Şahin de tuzağa düşürüldü.
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    Diren Tunus
    Haberler Televizyon 'Baş Belası' heyecanı devam ediyor