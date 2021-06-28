Kalp Yarası 1. bölüm izle! ATV yeni dizisi Kalp Yarası 1. ilk bölüm izle!

ATV ekranlarının yeni dizisi Kalp Yarası 1. bölüm izle! Kalp Yarası 1. ilk bölüm izleme ekranı! Yaz sezonunun yeni dizisi Kalp Yarası, ilk bölümüyle 28 Haziran Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler gibi isimler yer alıyor. İşte; Kalp Yarası 1. bölüm izleme ekranı!
KALP YARASI 1. BÖLÜM İZLE!
Aşağıdaki bağlantıdan Kalp Yarası 1. bölüm izleme ekranına ulaşabilirsiniz.
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KALP YARASI 1. BÖLÜM KONUSU
Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.
Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.
Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.