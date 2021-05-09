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    • 09.05.2021 23:01
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    TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur?

    TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur? sorusunun cevabı programının izleyicileri tarafından araştırılıyor. Programda bir yarışmacıya sorulan TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte sorulan sorunun doğru yanıtı!

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    TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur?

    TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur? programında yer alan soruların cevapları yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Yarışmada sorulan ve merak edilen o sorunun yanıtı haberimizde!

    TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur?

    A: Soğan ve sarımsak

    B: Fasulye ve biber

    C: Patates ve domates

    D: Patlıcan ve Turp

    Doğru cevap: Patates ve domates

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