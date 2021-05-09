TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur?Kim Milyoner Olmak İster programında yer alan soruların cevapları yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Yarışmada sorulan ve merak edilen o sorunun yanıtı haberimizde!

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur?

A: Soğan ve sarımsak

B: Fasulye ve biber

C: Patates ve domates

D: Patlıcan ve Turp

Doğru cevap: Patates ve domates