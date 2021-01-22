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    • 22.01.2021 11:33
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    'nın abisi Orhan'a hain pusu! ölüyor mu? Akıncı 4. bölümde ortaya çıkan sürpriz isim...

    'nın abisi Orhan'a hain pusu! ölüyor mu? Akıncı 4. bölümde ortaya çıkan sürpriz isim...Akıncı, yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekranlarına kilitleyecek.Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Akıncı'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Akıncı'da bu hafta Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlıyor. Bu sırada Akıncı'nın abisine kurulan hain tuzakla izleyici Orhan karakterinin ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. İşte Akıncı 4. bölümde Fatih'in sevdikleriyle imtihanı...

    Akıncı'nın abisi Orhan'a hain pusu!

    Sıra dışı senaryosu oyuncu kadrosu ve süper kahraman kostümüyle dikkat çeken Akıncı dizisinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, dizide hem Fatih hem de Akıncı karakterine hayat veriyor.

    Akıncı'nın abisi Orhan'a hain pusu! Tolga Tekin ölüyor mu? Akıncı 4. bölümde ortaya çıkan sürpriz isim Nergis'in hayatını kurtaracak. Peki, Akıncı'nın abisi Orhan, düzenlenen hain pusudan sağ çıkabilecek mi? İşte Akıncı 4. bölümde izleyiciyi bekleyenler...

    AKINCI 4. BÖLÜMDE ORHAN'A HAİN PUSU!

    Akıncı 3. bölüm son sahnede Orhan karakterine düzenlenen pusu sonrası oyuncu Tolga Tekin'in akıbeti merak ediliyor. Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister.

    Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar.

    Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar.

        Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.

        AYLAR SÜREN HAZIRLIK

        Şükrü Özyıldız'ın atv ekranlarında canlandırdığı Akıncı karakterinin ardında ünlü oyuncunun aylar süren hazırlık süreci bulunuyor. Özyıldız'ın aldığı eğitim ve çalışmalar arasında; silah, dövüş, fitness ve motosiklet eğitimleri yer alıyor.

        Türkiye'nin kahramanı Akıncı, her hafta yeni maceralar ve aksiyon dolu sahnelerle atv ekranında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin başrolünü canlandıran, Fatih ve Akıncı olmak üzere iki karaktere hayat veren Şükrü Özyıldız'ın bu rolünün perde arkasında büyük bir hazırlık süreci yer alıyor.

            Ülkesini korumak için her bölümde devam eden bir mücadelenin içinde olan Akıncı, usta bir silahşör, savunma ve dövüş sahneleriyle yenilmez bir savaşçı. Bu güçlü karakteri canlandırmak için Şükrü Özyıldız, aylar süren bir hazırlık sürecinden geçti.

            Mental hazırlıkların yanı sıra fiziksel olarak da Akıncı'ya hazırlanan Şükrü Özyıldız'ın çalışmaları eş zamanlı olarak fitness ve silah eğitimleri ile başladı. Nisan 2020'de başlayan eğitim sürecinde her hafta düzenli olarak poligon çalışması yapan ünlü oyuncu silahlarını da ustalıkla kullanan bir seviyeye gelerek kamera karşısına geçti. Dizide hem Akıncı hem de Fatih karakteriyle motosiklet kullanan Şükrü Özyıldız, dizi başlamadan önce motosiklet eğitimi ve ehliyeti aldı.

            Şükrü Özyıldız aldığı eğitimleri; "Dizi başlamadan dövüşe geri döndüm. Bir alt yapım vardı evet ama asla hedefim süper güçlü olmak ya da hayatını buna adayacak yetkinlikte bir dövüş ustası olmak değildi. Sağlıklı ve donanımlı olmaktı. Bu nedenle dövüşü daha profesyonel olarak çalıştım. Ağırlık idmanlarımı hiç aksatmadan ve daha bir ciddiyetle yapmaya ve profesyonel silah eğitimi almaya başladım. Akıncı silahlarına kendi uzvuymuş gibi hakim. Onun kadar etkili ve pratik kullanmam gerekiyordu. Kendime bu süreçte kattığım yeni bir disiplin oldu ateşli silahlar" sözleriyle özetledi.

                Şükrü Özyıldız'ın Akıncı serüveni sadece bu hazırlıklarla bitmiyor. Ünlü oyuncu Akıncı'nın her sahnesi öncesinde makyaj ve kostüm hazırlığı için 2 saat ayırıyor ve sonucunda milyonların hayran olduğu Akıncı karakteriyle kamera karşısına geçiyor.
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                Haberler Televizyon Akıncı'nın abisi Orhan'a hain pusu! Tolga Tekin ölüyor mu? Akıncı 4. bölümde ortaya çıkan sürpriz isim...