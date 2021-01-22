Sıra dışı senaryosu oyuncu kadrosu ve süper kahraman kostümüyle dikkat çeken Akıncı dizisinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, dizide hem Fatih hem de Akıncı karakterine hayat veriyor.
Akıncı'nın abisi Orhan'a hain pusu! Tolga Tekin ölüyor mu? Akıncı 4. bölümde ortaya çıkan sürpriz isim Nergis'in hayatını kurtaracak. Peki, Akıncı'nın abisi Orhan, düzenlenen hain pusudan sağ çıkabilecek mi? İşte Akıncı 4. bölümde izleyiciyi bekleyenler...
AKINCI 4. BÖLÜMDE ORHAN'A HAİN PUSU!
Akıncı 3. bölüm son sahnede Orhan karakterine düzenlenen pusu sonrası oyuncu Tolga Tekin'in akıbeti merak ediliyor. Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister.
Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar.
Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar.