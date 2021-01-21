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    • 21.01.2021 12:31
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    'ın serüveni! Akıncı silahlarına kendi uzvuymuş gibi hakim olmak için...

    Yapımını ’nın, yapımcılığını ’in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan , cuma akşamları saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Akıncı'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Akıncı'da bu hafta Lukas, Cevdet’i Nergis üzerinden vurmayı planlıyor. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis’in yardımına koşamayacak kadar uzakta olacak ve Nergis’i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkacak. Sıra dışı senaryosu oyuncu kadrosu ve süper kahraman kostümüyle dikkat çeken Akıncı dizisinin başrol oyuncusu , dizide hem hem de Akıncı karakterine hayat veriyor. Sevilen oyuncu, Şükrü Özyıldız Akıncı serüvenini anlattı. Başarılı dizisinin ardında aylar süren bir hazırlık süreci yatıyor...

    Şükrü Özyıldız'ın aylar süren Akıncı serüveni!

    Akıncı, yeni bölümüyle yine izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyecek. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Akıncı'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Akıncı'da bu hafta Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlıyor. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzakta olacak ve Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkacak.

    Sıra dışı senaryosu oyuncu kadrosu ve süper kahraman kostümüyle dikkat çeken Akıncı dizisinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, dizide hem Fatih hem de Akıncı karakterine hayat veriyor. Başarılı dizisinin ardında aylar süren bir hazırlık süreci yatıyor...

    AYLAR SÜREN HAZIRLIK

    Şükrü Özyıldız'ın atv ekranlarında canlandırdığı Akıncı karakterinin ardında ünlü oyuncunun aylar süren hazırlık süreci bulunuyor. Özyıldız'ın aldığı eğitim ve çalışmalar arasında; silah, dövüş, fitness ve motosiklet eğitimleri yer alıyor.

    Türkiye'nin kahramanı Akıncı, her hafta yeni maceralar ve aksiyon dolu sahnelerle atv ekranında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin başrolünü canlandıran, Fatih ve Akıncı olmak üzere iki karaktere hayat veren Şükrü Özyıldız'ın bu rolünün perde arkasında büyük bir hazırlık süreci yer alıyor.

    Ülkesini korumak için her bölümde devam eden bir mücadelenin içinde olan Akıncı, usta bir silahşör, savunma ve dövüş sahneleriyle yenilmez bir savaşçı. Bu güçlü karakteri canlandırmak için Şükrü Özyıldız, aylar süren bir hazırlık sürecinden geçti.

        Mental hazırlıkların yanı sıra fiziksel olarak da Akıncı'ya hazırlanan Şükrü Özyıldız'ın çalışmaları eş zamanlı olarak fitness ve silah eğitimleri ile başladı. Nisan 2020'de başlayan eğitim sürecinde her hafta düzenli olarak poligon çalışması yapan ünlü oyuncu silahlarını da ustalıkla kullanan bir seviyeye gelerek kamera karşısına geçti. Dizide hem Akıncı hem de Fatih karakteriyle motosiklet kullanan Şükrü Özyıldız, dizi başlamadan önce motosiklet eğitimi ve ehliyeti aldı.

        Şükrü Özyıldız aldığı eğitimleri; "Dizi başlamadan dövüşe geri döndüm. Bir alt yapım vardı evet ama asla hedefim süper güçlü olmak ya da hayatını buna adayacak yetkinlikte bir dövüş ustası olmak değildi. Sağlıklı ve donanımlı olmaktı. Bu nedenle dövüşü daha profesyonel olarak çalıştım. Ağırlık idmanlarımı hiç aksatmadan ve daha bir ciddiyetle yapmaya ve profesyonel silah eğitimi almaya başladım. Akıncı silahlarına kendi uzvuymuş gibi hakim. Onun kadar etkili ve pratik kullanmam gerekiyordu. Kendime bu süreçte kattığım yeni bir disiplin oldu ateşli silahlar" sözleriyle özetledi.

        Şükrü Özyıldız'ın Akıncı serüveni sadece bu hazırlıklarla bitmiyor. Ünlü oyuncu Akıncı'nın her sahnesi öncesinde makyaj ve kostüm hazırlığı için 2 saat ayırıyor ve sonucunda milyonların hayran olduğu Akıncı karakteriyle kamera karşısına geçiyor.

            AKINCI 4. BÖLÜMDE NERGİS'İ KURTARAN SÜRPRİZ İSİM!

            Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister.

            Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar.

            Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.
                Haberler Magazin Şükrü Özyıldız'ın Akıncı serüveni! Akıncı silahlarına kendi uzvuymuş gibi hakim olmak için...