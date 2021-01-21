Akıncı, yeni bölümüyle yine izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyecek. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Akıncı'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Akıncı'da bu hafta Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlıyor. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzakta olacak ve Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkacak.

Sıra dışı senaryosu oyuncu kadrosu ve süper kahraman kostümüyle dikkat çeken Akıncı dizisinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, dizide hem Fatih hem de Akıncı karakterine hayat veriyor. Başarılı dizisinin ardında aylar süren bir hazırlık süreci yatıyor...

AYLAR SÜREN HAZIRLIK

Şükrü Özyıldız'ın atv ekranlarında canlandırdığı Akıncı karakterinin ardında ünlü oyuncunun aylar süren hazırlık süreci bulunuyor. Özyıldız'ın aldığı eğitim ve çalışmalar arasında; silah, dövüş, fitness ve motosiklet eğitimleri yer alıyor.