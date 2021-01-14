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    • Magazin
    • 14.01.2021 13:48
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    • 14.01.2021 13:50
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    nin güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu! ?

    Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.

    takvim.com.tr
    Deniz Gündoğdu kimdir?

    ATV'nin yeni başlayan dizinin güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu ve heyecan yarattı. Deniz Gündoğdu Akıncı dizisinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Peki Akıncı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cuma akşamları ekrana gelen yeni diziden rol alacak olan Deniz Gündoğdu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Deniz Gündoğdu kimdir? Sorusunun yanıtı…

    AKINCI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.

    DENİZ GÜNDOĞDU KİMDİR?

    Siccin 3: Cürmü Aşk, Üç Harfliler 3: Karabüyü isimli sinema filmlerinde ve Parmaklıklar Ardından isimli dizinin 3. sezonunda Set Asistanı olarak rol almıştır. Deniz Gündoğdu Yeni sezonda ise Atv ekranlarında yayınlanacak olan Seven Ne Yapmaz isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Deniz Gündoğdu'nun evlimi, bekarmı, mezuniyeti, aslen nereli olduğu, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilere henüz ulaşılamamıştır.

    Eğitimi;

    TÜRVAK Sinema-Televizyon Okulu, Oyunculuk Bölümü
    Mahşer-i Cümbüş Doğaçlama Tiyatro Topluluğu, Doğaçlama Tiyatro Eğitimi
    Ergün Demir, Oyunculuk Eğitimi
    Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat

    Rol aldığı diziler;
    Bizim Hikaye
    Ağlama Anne
    Dip
    Yaşamayanlar
    Seven Ne Yapmaz
    Sahipli – BluTV
    Küçük Kıyamet
    Kara Para Aşk
    SİNEMA
    Deliha – 2
    Cürm-ü Aşk Siccin 3
    Üç Harfliler 3: Kara Büyü
    Fakat Müzeyyen

    Tiyatro oyunları;

    Kral Ölüyor
    0rtaçağ Krallığı – Çocuk Tiyatrosu
    İsimsiz Yıldız
    Deli Dolu – Mahşer-i Cümbüş – Doğaçlama Tiyatro Topluluğu
    Simple Present Sense : İngilizce Doğaçlama Tiyatro Topluluğu
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    Haberler Magazin Akıncı dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu! Deniz Gündoğdu kimdir?