ATV'nin yeni başlayan dizinin güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu ve heyecan yarattı. Deniz Gündoğdu Akıncı dizisinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Peki Akıncı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cuma akşamları ekrana gelen yeni diziden rol alacak olan Deniz Gündoğdu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Deniz Gündoğdu kimdir? Sorusunun yanıtı…
AKINCI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.
DENİZ GÜNDOĞDU KİMDİR?
Siccin 3: Cürmü Aşk, Üç Harfliler 3: Karabüyü isimli sinema filmlerinde ve Parmaklıklar Ardından isimli dizinin 3. sezonunda Set Asistanı olarak rol almıştır. Deniz Gündoğdu Yeni sezonda ise Atv ekranlarında yayınlanacak olan Seven Ne Yapmaz isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Deniz Gündoğdu'nun evlimi, bekarmı, mezuniyeti, aslen nereli olduğu, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilere henüz ulaşılamamıştır.
Eğitimi;
TÜRVAK Sinema-Televizyon Okulu, Oyunculuk Bölümü
Mahşer-i Cümbüş Doğaçlama Tiyatro Topluluğu, Doğaçlama Tiyatro Eğitimi
Ergün Demir, Oyunculuk Eğitimi
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat
Rol aldığı diziler;
Bizim Hikaye
Ağlama Anne
Dip
Yaşamayanlar
Seven Ne Yapmaz
Sahipli – BluTV
Küçük Kıyamet
Kara Para Aşk
SİNEMA
Deliha – 2
Cürm-ü Aşk Siccin 3
Üç Harfliler 3: Kara Büyü
Fakat Müzeyyen
Tiyatro oyunları;
Kral Ölüyor
0rtaçağ Krallığı – Çocuk Tiyatrosu
İsimsiz Yıldız
Deli Dolu – Mahşer-i Cümbüş – Doğaçlama Tiyatro Topluluğu
Simple Present Sense : İngilizce Doğaçlama Tiyatro Topluluğu