AKINCI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.

DENİZ GÜNDOĞDU KİMDİR?

Siccin 3: Cürmü Aşk, Üç Harfliler 3: Karabüyü isimli sinema filmlerinde ve Parmaklıklar Ardından isimli dizinin 3. sezonunda Set Asistanı olarak rol almıştır. Deniz Gündoğdu Yeni sezonda ise Atv ekranlarında yayınlanacak olan Seven Ne Yapmaz isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Deniz Gündoğdu'nun evlimi, bekarmı, mezuniyeti, aslen nereli olduğu, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilere henüz ulaşılamamıştır.

Eğitimi;

TÜRVAK Sinema-Televizyon Okulu, Oyunculuk Bölümü

Mahşer-i Cümbüş Doğaçlama Tiyatro Topluluğu, Doğaçlama Tiyatro Eğitimi

Ergün Demir, Oyunculuk Eğitimi

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat