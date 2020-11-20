Müge Anlı, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden karmaşık olayları ele alıyor. Cinayetler, kayıplar, yıllar kavuşamayanlar... Müge Anlı canlı yayınında bugün neler oluyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, iki esrarengiz kayıp bir de dolandırılma hikayesi yer alıyor. İşte detaylar...
49 yaşındaki Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı! Soru işaretleri, ağır suçlamalar 7 kız babası adama ne oldu? 2017'den beri kendisinden haber alınamayan Kadir Sarı'nın ailesi Kadir Bey'in eşinden şüphelendiğini belirtti. Birgül Hanım canlı yayında stüdyoda. Köşk denilen bir yer olduğunu ve köşkte eskiden toplanıp çamaşır yıkandığını fakat çamaşır makineleri çıkınca artık oraya kimselerin gitmediği belirtildi. Daha sonra Kadir Bey'in babası aldığı duyumlara göre Birgül buraya gelip Kezban'la konuştuklarını duyduğunu belirtti.
Fakat köylüye sorulduğunu ne konuşulduğunu bilmediklerini neden bu konuda bu kadar şüphelenildiğini bilemediklerini ifade ettiler. Birgül Hanım'ın kardeşi, ablasının kayıp olduğu gün eniştesi gelip kayıp ilanı verdiklerini ve jandarmaya haber verdiklerini iletti. Peki Kadir Sarı olayında son durum ne?
14 çocuklu 74 yaşında bir adam 2016'dan bu yana kayıp! "Ayağına zincir vuracağım, geceleri çıkıp gidiyor" iddiası kan donduruyor! Antalya'da kaybolan Kerem Durur'a ne oldu?
Manisa'da yaşayan 60 yaşındaki Yurdacan Baydemir, evlenme hayali kurarken kandırıldı. Dolandırılan Yurdacan Baydemir 140 bin lira harcadı, 130 bin lira da senet imzaladı. Müge Anlı'dan yardım isteyen Yurdacan Baydemir olayında karşılıklı dolandırıcılık davası açıldı.