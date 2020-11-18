Müge Anlı'daki Melihat Tunçel'in şüpheli ölümü! Boğazı kesik halde kızı tarafından bulunmuştu...

Müge Anlı Afyonkarahisar'da işlenen korkunç cinayet şüphesinin detaylarını araştırıyor. Afyonkarahisar Evciler ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan evlerinin bahçesinde 62 yaşındaki Melihat Tunçel boğazı kesilmiş şekilde ölü olarak bulundu. Talihsiz kadının cesedi kızı Münüre ile tarafından bahçede bulunurken cinayet ile ilgili birçok soru işareti de gündeme geldi.