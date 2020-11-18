Müge Anlı'daki Melihat Tunçel'in şüpheli ölümü! Boğazı kesik halde kızı tarafından bulunmuştu...
Afyonkarahisar Evciler'de 10 Kasım'da işlenen Melihat Tunçel cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Münüre Tunçel, aynı evde yaşadığı annesinin vahşi ölümü için tecrübeli sunucudan yardım istedi. Müge Anlı'nın dünkü yayınında ise Münüre Tunçel hakkında çarpıcı iddiaların ardı arkası kesilmedi. 18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı son dakika gelişmesini aktardı. İşte Melihat Tunçel'in şüpheli ölümü...
18.11.2020 11:22
- Son Güncelleme: 18.11.2020 13:36
Müge Anlı Afyonkarahisar'da işlenen korkunç cinayet şüphesinin detaylarını araştırıyor. Afyonkarahisar Evciler ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan evlerinin bahçesinde 62 yaşındaki Melihat Tunçel boğazı kesilmiş şekilde ölü olarak bulundu. Talihsiz kadının cesedi kızı Münüre ile tarafından bahçede bulunurken cinayet ile ilgili birçok soru işareti de gündeme geldi.
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