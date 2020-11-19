Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı canlı yayınında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) neler oluyor?
49 yaşındaki Kadir Sarı'nın şüpheli kaybında ağır suçlamalar, şok iddialar! 7 kız babası Kadir Sarı'ya ne oldu?
Canice öldürüldü, evi talan edildi! Korkunç şüphe! 74 yaşndaki kadını kim ya da kimler öldürdü ailenin şüphesi kimin üzerinde? Altın dişlerini bile çaldı! Gören, duyan oldu mu? Makbule Sarı'nın kızı ve görgü tanığı Müge Anlı canlı yayınında!