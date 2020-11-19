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    • 19.11.2020 10:21
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    CANLI YAYIN ATV İZLE! Domuz bağı cinayetinde Makbule Sarı'nın kızı ve görgü tanığı canlı yayında...

    canlı yayınında bugün, (19 Kasım 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Ordu'da işlenen domuz bağı cinayetinde Makbule Sarı'nın kızı ve görgü tanığı konuşuyor! Makbule Sarı'yı kim ya da kimler öldürdü? Evlenmek isterken mağdur olan Yurdacan Baydemir her şeyini kaybetti! Dolandırılan 60 yaşındaki Baydemir'den şoke eden iddialar ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı canlı yayınında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    49 yaşındaki Kadir Sarı'nın şüpheli kaybında ağır suçlamalar, şok iddialar! 7 kız babası Kadir Sarı'ya ne oldu?

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    Yuva kurmak istedi mücevherler taktı, nikah defteri yerine senede imza attı. Evlenme hayaliyle 130 bin liralık senet imzalayan ve tüm mal varlığına haciz konan Yurdacan Baydemir'in hikayesi...
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    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE! Domuz bağı cinayetinde Makbule Sarı'nın kızı ve görgü tanığı canlı yayında...