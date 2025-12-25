PODCAST CANLI YAYIN

Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncel taklit-tağşiş listesi yayınlandı. Listede yasaklı boya kullanılan baharatlardan pul biberde domates, manda yoğurduna karıştırılan inek sütüne kadar vatandaşların sağlını tehdit eden ve ölüme kadar götürebilecek çok ciddi ihlaller tespit edildi. İşte bakanlık tarafından açıklanan tam liste...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşişle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerini aralıksız sürdüren Bakanlık, sağlığı tehlikeye atan ve gıdanın gerçek niteliğini bozan ürünleri kamuoyuna ifşa ederek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Resmî internet sitesi üzerinden yayımlanan güncel listede onlarca yeni ürün yer aldı. Özellikle "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" başlığı altında yapılan son güncellemeyle gıda sahtekarlarının yeni listesi de ortaya çıktı.

Foto: Takvim.com.trFoto: Takvim.com.tr

Denetimlerde, bazı baharat markalarının gıdada kullanımına kesinlikle izin verilmeyen boyalar kullandığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını riske atan bu markaları tek tek açıklayarak uyardı.

Listede yer alan Genç Ada markası ve manda yoğurdu ürünüListede yer alan Genç Ada markası ve manda yoğurdu ürünü

İşte Bakanlığın son listesinde yer alan ve yasaklı boya kullandığı belirlenen o markalar…

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listeTarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı liste

PUL BİBERDE DOMATES, MANDA YOĞURDUNDA İNEK SÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Taklit-tağşiş listesinde ise Aslanpetek markasına ait ballarda taklit-tağşiş tespit edildiği açıklandı. Erkan Egemen markalı pul biberde ise domates tespit edildi.

Taklit ve tağşiş listesinde yer alan Erkan Egemen Baharat ve pul biber ürünüTaklit ve tağşiş listesinde yer alan Erkan Egemen Baharat ve pul biber ürünü

RİSKLER ÖLÜMCÜL DÜZEYE ULAŞABİLİYOR

Genç Ada markasına ait manda yoğurdunda ise inek sütü tespit edildi.

Manda yoğurduna inek sütü karıştırılması, inek sütü alerjisi olan kişilerde kaşıntı, mide-bağırsak sorunları ve cilt döküntülerinden, nefes darlığı ve hayati risk taşıyan reaksiyonlara kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yoğurdun fermente olması alerjik süt proteinlerini etkisiz hale getirmez.

Bakanlığın listesine giren markalar ise şu şekilde:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listenin devamı...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listenin devamı...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listeTarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı liste

Bakanlık tarafından açıklanan listeyle vatandaşların konuya ilişkin çok daha hassas olmaları noktasında bir kez daha uyarıda bulunuldu.

