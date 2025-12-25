PODCAST CANLI YAYIN

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında İstanbul'da sete çıktı: Hikaye Londra'da başladı!

atv’nin merakla beklenen, yapımını Baba Yapım’ın üstlendiği yeni dizisi “Aynı Yağmur Altında”, Londra’daki çekimlerini tamamladı ve İstanbul’da sete çıktı. Başrolünde Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş’ın yer aldığı dizi, hikâyenin başlangıcını oluşturan Londra sahnelerinin ardından, çekimlerine İstanbul’da başladı. Londra’da tesadüf eseri bir karşılaşma, İstanbul’da bambaşka bir hikâyeye dönüşecek. Farklı dünyalardan gelen iki insanın yolları yeniden kesişecek.

Proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizinin İddialı kadrosunda Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

