Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? Survivor Yasin Obuz ne iş yapıyor? İşte hayatı

TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da dün akşam Yasin'in bir sakatlık problemi yaşadı ve ambulans tedavi edilmek üzere götürüldü. İzleyiciler bu nedenle Survivor Yasin Obuz diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
SURVİVOR YASİN NEDEN YOK?
Survivor'da dün akşam Yasin dizinden bir problem yaşadı ve ambulans tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Henüz Yasin'in yarışmaya devam edip etmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.
SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.
Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.