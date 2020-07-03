Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? Survivor Yasin Obuz ne iş yapıyor? İşte hayatı

TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da dün akşam Yasin'in bir sakatlık problemi yaşadı ve ambulans tedavi edilmek üzere götürüldü. İzleyiciler bu nedenle Survivor Yasin Obuz diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SURVİVOR YASİN NEDEN YOK?

Survivor'da dün akşam Yasin dizinden bir problem yaşadı ve ambulans tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Henüz Yasin'in yarışmaya devam edip etmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.