Salako filmi Kemal Sunal'ın sinemaya adım attığı yıllarda çevrilmiş önemli bir filmdir. Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Salako filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Salako kaç yılında, ne zaman ve nerede çekildi? Salako oyuncuları kimler, konusu nedir?
SALAKO OYUNCULARI
Kemal Sunal
Meral Zeren
İhsan Yüce
Talat Gözbak
Nevzat Okçugil
Özden Yüce
Sevinç Okşar
Oktar DurukanMete İnselel
İhsan Baysal
Kudret Karadağ
Yusuf Sezer
Necdey Yakın
Ahmet Kostaria
Yaşar Güçlü
Urfalı Babi
SALAKO KONUSU
Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar.
Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.
SALAKO NEREDE ÇEKİLDİ?
1974 yılında gösterime giren Salako filminin sahnelerinin büyük bir kısmı İstanbul'da çekilmiştir. Ayrıca Çatalca'daki İnceğiz mağaraları ve Kestanelik ile Örcüncü köylerinde filmin çekimleri yapılmıştır.