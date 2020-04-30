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    • 30.04.2020 20:30
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    • 30.04.2020 20:30
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    Salako kaç yılında, ne zaman ve nerede çekildi? kimler, konusu nedir?

    Salako kaç yılında, ne zaman ve nerede çekildi sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Salako bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Filmde saf bir adam olan Salako'nun köyün ağasının kızı Emine'ye aşık olması ve kaçırmasıyla başlayan olaylar anlatılıyor. Peki, kimler? Salako filminin konusu nedir? İşte merak edilenler...

    Salako kaç yılında, ne zaman ve nerede çekildi?

    Salako filmi Kemal Sunal'ın sinemaya adım attığı yıllarda çevrilmiş önemli bir filmdir. Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Salako filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Salako kaç yılında, ne zaman ve nerede çekildi? Salako oyuncuları kimler, konusu nedir?

    SALAKO OYUNCULARI

    Kemal Sunal
    Meral Zeren
    İhsan Yüce
    Talat Gözbak
    Nevzat Okçugil
    Özden Yüce
    Sevinç Okşar

    Oktar DurukanMete İnselel
    İhsan Baysal
    Kudret Karadağ
    Yusuf Sezer
    Necdey Yakın
    Ahmet Kostaria
    Yaşar Güçlü
    Urfalı Babi

    SALAKO KONUSU

    Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar.

    Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

    SALAKO NEREDE ÇEKİLDİ?

    1974 yılında gösterime giren Salako filminin sahnelerinin büyük bir kısmı İstanbul'da çekilmiştir. Ayrıca Çatalca'daki İnceğiz mağaraları ve Kestanelik ile Örcüncü köylerinde filmin çekimleri yapılmıştır.
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