TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Survivor'da yer alacak bir isim daha belli oldu. Acun Ilıcalı, bir dönem Galatasaray ve Bursaspor forması giyen futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor kadrosunda yer alacağını açıkladı. Geçtiğimiz sezon ilk Türkiye - Yunanistan olarak başlayan Survivor'da format değişikliği meydana gelmişti. Siyah Beyaz takım olarak devam eden Survivor'da bu sezon Ünlüler Gönüllüler mücadelesi nefes kesecek. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon yine nefesleri kesecek.

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