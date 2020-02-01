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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 18:08

'de bir kişi daha belli oldu! Eski futbolcu...

'de yarışmacılar ve kadrolar şekillenmeye devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl ünlüler ve gönüllüler yarışacak. Son gelen haberde ise Ersin Korkut ve Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan’ın ardından bir yarışmacı daha belli oldu. Survivor 2020'de sürpriz ismi Instagram hesabından açıkladı. Acun Ilıcalı, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu 'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi. İşte Survivor 2020 ünlüler ...

Survivor'ın bir yarışmacısı daha belli oldu!

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Survivor'da yer alacak bir isim daha belli oldu. Acun Ilıcalı, bir dönem Galatasaray ve Bursaspor forması giyen futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor kadrosunda yer alacağını açıkladı. Geçtiğimiz sezon ilk Türkiye - Yunanistan olarak başlayan Survivor'da format değişikliği meydana gelmişti. Siyah Beyaz takım olarak devam eden Survivor'da bu sezon Ünlüler Gönüllüler mücadelesi nefes kesecek. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon yine nefesleri kesecek.

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