Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölüm canlı izle | ATV

Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu akşam gerilim iyice artıyor. Heyecanlı sahnelerin yer aldığı bölümde Altan gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapmak için harekete geçiyor. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölümü canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır.

İLYAS VE ALPARSLAN ÇOK BÜYÜK BİR ANLAŞMANIN EŞİĞİNDE

Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir.

HIZIR TEKRAR İŞLERİN BAŞINA GEÇİYOR

'Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir.

ALTAN TUFAN'LA ANLAŞIYOR

Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır.

İLYAS VE BORAN HAREKETE GEÇİYOR

Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.