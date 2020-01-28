Tufan ve Altan arasında yeni anlaşma: Tufan, Şafak'ı öldürüyor! EDHO 154. yeni bölüm 28.01.2020 23:43

Salı günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 154. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Tufan ve Altan arasında yeni anlaşma yapılıyor ve Tufan, Şafak'ı öldürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.