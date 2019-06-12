Diriliş Ertuğrul'da 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın sezon finaliyle ekibe veda etmesinin ardından, Osman Gazi'yi canlandırması için Burak Özçivit'le el sıkışan yapımcı Mehmet Bozdağ, "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit'le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Bu arada diziden ayrılan Engin Altan Düzyatan uzun süre ekranda olmayacak. Yapımcılığa soyunacağını dile getiren Düzyatan'ın, hobi olarak başladığı fotoğrafçılığa da ağırlık vermeyi planladığı öğrenildi. Peki Diriliş Osman ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak? İşte tüm detaylar