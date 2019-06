Star TV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Erkenci Kuş dizisinin yayın tarihi yakın zamanda değişmişti. Bu nedenle sevilen dizi salı akşamları izleyici karşısına çıkacak. Dizinin bu akşam yayınlanmaması nedeniyle Erkenci Kuş'un yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İzleyiciler yayınlanan heyecan dolu son bölümün ardından Erkenci Kuş 44. bölüm tarihini merak ediyor. Erkenci Kuş 44. bölümüyle 18 Haziran Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit artık ne yaparsa yapsın, Can'ın gözünde zavallı bir adamdır. Çırpındıkça batacak ve gidişi muhteşem olacak Yiğit'in, sadece Can'ın soğukkanlılığı koruması yetecek, Can da bunun farkındadır.

Can'ın da Sanem'in de Yiğit'ten çok önemli dertleri vardır. Aşkları başına vurmuş. Sanem, Can gidecek sanıyor, her an diken üstünde, pırpır ediyor kalbi. Can ise Sanem'in Yiğit'le ne konuştuğuna takmış kafayı.

Emre'nin Leyla'ya bir sürprizi var, ayaklarını yerden kesecek bu teklif Leyla'nın.

Ajans, Sanem'in krem kampanyasına çalışıyor, önce kremleri ve parfümleri tanımak lazım. Ekip yine aşıkları biraraya getirmek için iş başında. Parfüm testleriyle Sanem, Can'ın aklını başından alacak. Sanem ise Can'a parfümün sırrını anlatırken, aradığı cevapları bulacak.