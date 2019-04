Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Çarpışma'nın yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde Veli ve Cansız karşı karşıya geldi. Cansız'ın sürprizlerinin olduğu heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Çarpışma 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir yaralı halde yerde yatmaktadır. Cansız başucuna kadar gelir ve Kadir'in yarasını kontrol eder. Haydar ve ekibi de olay yerine gelir. Cansız, Kadir'in yanından ayrılır.

KADİR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Kadir hızla hastaneye kaldırılır. Zeynep, Asiye, Haydar ve diğerleri, doktorlardan gelecek iyi bir haberi beklemektedir. Cansız da hastaneye gelir. İçindeki şüpheleri giderecek cevap Asiye'dedir. Usturasını çıkarır, Asiye'nin boğazına dayar ona ve Kadir'in oğlu, yani Yusuf olup olmadığını sorar.

VELİ ZEYNEP'LE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Veli de hastaneye gelir ve karşısında, kendisine meydan okuyan Zeynep'i bulur. Öte yandan Selim, içine girdiği durumdan kendisini çıkaracak bir yol aramakta ve artık kimseye güvenmemektedir. Silahını önce Veli'ye, ardından ihanetin bedelini ödetmek için Demir ve Belma'ya doğrultur.

SELİM KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Selim'in yaşadığı stres ve baskı an be an artmaktadır. Üstelik Selim, Cansız ve Veli artık ortak değil, birbirlerine düşmandırlar. Selim iyice köşeye sıkışır. Cemre ve Kerem aşk sarhoşudur. Huzur ve mutluluk sonunda kapılarını çalmıştır.

MERAL'İ BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Meral ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Zeynep'in kapısını polisler çalar. Zeynep duydukları karşısında şoke olur. Çanlar artık, Cansız'ın acımasız bir tercihle karşı karşıya bıraktığı Selim için çalmaktadır. Ve, Cansız'ın Veli'ye de büyük bir sürprizi vardır.