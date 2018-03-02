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Yol Durumu
  1. Sen Anlat Karadeniz 5. bölümünde ne olacak?
  2. Vedat Nefes'i ve çocuğunu geri alabilecek mi? Sen Anlat Karadeniz'de heyecan dorukta!

bu akşam 20:00'de 'de

Mavi ve Ali, aralarındaki sorunları çözmüş, barışmışlardır. Mavi, eve dönmeye karar verdiğinde Safiye, Mavi'ye Ali hakkında olumsuz şeyler anlatır. Cemal de kardeşini Mavi'ye karşı doldurmaya başlamıştır. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de 'de...

Aşk ve Mavi bu akşam 20:00de ATVde

"Sen geri mi dönüyorsun yoksa?"

Safiye, Servet'i bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştır. Cemal, Safiye'yi kurtarmak için Servet'in evine gidip delilleri ortadan kaldırmak ister ancak bıçağı bulamaz. Bıçağı Faysal almıştır. Cemal ve Safiye'yi tehdit eder. Mavi ve Ali'yi ayırmalarını, aksi halde bıçağı polise vereceğini söyler. Mavi ve Ali, aralarındaki sorunları çözmüş, barışmışlardır. Mavi, eve dönmeye karar verdiğinde Safiye, Mavi'ye Ali hakkında olumsuz şeyler anlatır. Cemal de kardeşini Mavi'ye karşı doldurmaya başlamıştır. Yaptıklarından vicdan azabı duysa da Safiye'yi hapis yatmaktan kurtardığını düşünen Cemal, hiç beklemediği bir sürprizle yıkılır.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 18:35
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