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Çekimlere start verildi

Çekimlere start verildi
Başarılı oyuncular Yetkin Dikinciler ile Hande Subaşı, yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan 'Bahtiyar Ölmez' dizisi için bir araya geldi. Yönetmen koltuğunda Cem Tabak'ın oturduğu dizinin çekimlerine önceki gün start verildi.

Usta oyuncular Güven Hokna, Orhan Aydın, Umut Oğuz ve Ali Çatalbaş'ın yanı sıra Semih Öztürk'ün de rol aldığı Bahtiyar Ölmez, özgün ve sıra dışı hikayesi ile cumartesi gecelerine damgasını vuracak.
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