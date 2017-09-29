Çekimlere start verildi

Başarılı oyuncular Yetkin Dikincilerile Hande Subaşı, yeni sezonda atv'deyayınlanacak olan 'Bahtiyar Ölmez'dizisi için bir araya geldi. Yönetmen koltuğundaCem Tabak'ın oturduğu dizinin çekimlerineönceki gün start verildi.
Usta oyuncular Güven Hokna, OrhanAydın, Umut Oğuz ve Ali Çatalbaş'ın yanı sıraSemih Öztürk'ün de rol aldığı Bahtiyar Ölmez,özgün ve sıra dışı hikayesi ile cumartesigecelerine damgasını vuracak.
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