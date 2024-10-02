"TEKNOFEST AKDENİZ'DE 50 FARKLI TEKNOLOJİ YARIŞMASI VAR"

Bayraktar, geride kalan 7 yılda, Azerbaycan'a kadar uzanan 9 farklı TEKNOFEST'i başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Şimdi de 10'uncusunu düzenliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyası, dost ve kardeş coğrafyalarda TEKNOFEST düzenleyerek bu hareketi daha da genişletmeyi hedefliyoruz." dedi. Ana teması yapay zeka olan TEKNOFEST Akdeniz'de 50 farklı teknoloji yarışması olduğunu belirten Bayraktar, aralarında nükleer enerji teknolojilerinden kuantum hackathona, finansal teknolojilerden büyük dil modellerine, hava savunma sistemleri, blokzincir gibi temaların bulunduğu 11 yeni yarışmanın olduğunu söyledi. Bayraktar, bu yıl bir kez daha kendi rekorlarını kırdıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "2024'te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. 2018'den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu. Toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık. TEKNOFEST'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum." "DÜNYA, GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI SADECE EKRANLARDAN İZLİYOR"

Bir yanda bütün bu güzellikler olurken insanlığın da büyük bir karanlığa doğru savrulduğuna işaret eden Bayraktar, "Gramsci'nin o meşhur sözü hafızamdan bir türlü çıkmıyor: 'Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor, şimdi canavarların zamanı.' Dünya, kurulmaya çalışılan yeni bir düzenin sancılarını yaşıyor. Ne yazık ki bu düzen, barış, adalet ve merhamet etrafında değil, güç, şiddet ve zulüm temelinde şekilleniyor." dedi. Bayraktar, Gazze'de her gün bebeklerin, çocukların ve masum sivillerin katledildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Dünya ise bu soykırımı sadece ekranlardan izliyor. Huzuru, insicamı, adaleti ve güvenliği sağlayacak tüm kurumlar iflas etmiş durumda. Barışı sağlaması gereken uluslararası kuruluşlar işlevsiz halde. Birleşmiş Milletler adaleti sağlamada yetersiz. İnsan Hakları Beyannamesi ve Cenevre Konvansiyonu gibi insanlığın ortak mirası olan rehber metinler ayaklar altında. Dünya, bir tarafta tanrısı para olan, diğer tarafta ise tanrısı olmayan iki yol arasında seçim yapmaya zorlanmış bir halde. Adalet yok, adaletsizlik ise dünyada kol geziyor. Her adaletsizlik yeni adaletsizliklere zemin hazırlıyor. Ne yöne baksak haksızlık, eşitsizlik, hadsizlik görüyoruz. Yeryüzünü aydınlatabilecek ve hatta iklim değişikliğinin önüne geçebilecek kadar büyük bir potansiyele sahip olan nükleer enerji, geçmişte ilk iş olarak atom bombalarıyla yüz binlerce insanı bir anda öldürmek için kullanıldı." Meşhur TEKNOFEST pozu (AA) "TEKNOFEST KUŞAĞI OLARAK, TEKNOLOJİNİN CANAVARCA KULLANIMINA KARŞI DURACAĞIZ"

Benzer bir sürecin yapay zekada da yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, "Bu teknoloji insanlık için muazzam fırsatlar sunma kabiliyetine sahip. Yapay zekayı, eğitimi tüm insanlığa ulaştırabilmek, sağlıkta çok daha fazla insana hizmet sunabilmek için kullanmak da mümkün. Ne yazık ki bu teknoloji, bugün bir soykırımda, en fazla sayıda sivili, en etkin şekilde yok etmek için kullanılıyor. Yakın zamanda yaşanan canavarca terör eylemleri gösterdi ki tedarik zincirine yerleştirilen bombalarla yanımızdan ayırmadığımız telefonlar hatta en güzel melodileri çalması gereken kulaklıklar bile insanları katletmek için kullanılabilir." diye konuştu.

Bayraktar, yapay zekanın kundaktaki bebekleri dahi öldürmek için kullanıldığı bu düzenin devam edemeyeceğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu: "Biz, TEKNOFEST kuşağı olarak, teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız. Bu karanlığa, bu adaletsizliğe, bu zulme karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz. Herkes sussa, biz gençler susmayacağız. Teknolojiyi pandemide olduğu gibi, insanlığa nefes olabilmek, refahı eşit dağıtmak ve adil bir gelecek inşa etmek için kullanacağız. Teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmak gibi büyük bir sorumluluğun yükü omuzlarınızda. İnsanlık binlerce yıl, bilgiyi sözle kulaktan kulağa aktardı. Kalemi keşfettiğinde ise bilgiyi sonraki nesillere, hurafelerden arındırarak aktarma kabiliyetine kavuştu. Söz uçtu, yazı kaldı. Yapay zeka da insanlık için adeta yeniden keşfedilmiş bir kalem. İnsanlığın bilgi üretme aracı haline gelecek yapay zeka, etik ve ahlaki değerlerle yönlendirilirse bir dönüm noktası olabilir. Aksi halde bu yeni kalemle, insanlık için karanlık bir geleceğin tarihi yazılacak. Bu gidişata dur diyecek bir hareket var, bizim hareketimiz, TEKNOFEST hareketi." "MEMLEKETİMİZİN GELECEĞİNİ VE DAHA ADİL BİR DÜNYAYI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Bayraktar, gençlerin ürettiğini vurgulayarak, "TEKNOFEST, gençlerimizin başarı hikayelerine zemin hazırlıyor. Dünyayı değiştirecek projeler işte tam bu meydandan çıkacak. Memleketimizin geleceğini ve daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi. Her anne ve babanın çocuğuyla gurur duymak istediğini anlatan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: "Buradan anne ve babalarımıza bir kez daha sesleniyorum. Çocuklarımız, ülkemizin ve dünyanın geleceğine işte burada yön verecekler. Burada bir değişim rüzgarı esiyor. TEKNOFEST gençleri; önce kendilerini, sonra ailelerini, sonra şehirleri, Türkiye'yi ve dünyayı değiştiriyorlar. Daha adil, eşitlikçi, müreffeh ve güvenli bir dünya sizlerle kurulacak. Türk milletinin dünyada neler yapabileceğini işte buradaki gençler gösterecek. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye'den inşa edeceğiz. Annelerimiz ve babalarımız emin olunuz, TEKNOFEST gençleri sizin gururunuz olacak. Sizlere tüm heyecanımla, tüm samimiyetimle sesleniyorum, hayalleriniz burada gerçek olacak. Dünyayı değiştirecek hayallerinizle bu yolculuğa sizler de katılın. Gelin, hep beraber dünyayı değiştirelim. Bugün Adana'dayız, Adana'dan ülkemin bütün gençlerine sesleniyorum. Diyarbakır'dan Trabzon'a, güzel İzmir'den Şanlıurfa'ya, gözbebeğimiz İstanbul'dan başkentimiz Ankara'ya, ülkemin bütün gençlerine sesleniyorum. Hayallerinizle, heyecanınızla gelin. Aklınızla, fikrinizle gelin. Özgürce gelin, eleştiri ve itirazlarınızla gelin. Sevgiyle gelin, memleketimize olan aşkınızla gelin. Gelin, bu gençlik hareketine bir omuz verin. Gelin, el ele tutuşalım. Gelin, dünyayı değiştirelim. Gelecek sizsiniz, siz geleceksiniz." TAKVİM.COM.TR ALANDA

Takvim.com.tr olarak biz de TEKNOFEST coşkusuna yerinde şahitlik ediyoruz... Takvim.com.tr ekibi TEKNOFEST'te! Editörümüz Nur Demir en özel görüntüleri ve etkinlik alanındaki büyük ilgilyi görüntüledi.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu Takvim.com.tr'ye konuştu. "Şimdi burada bizim en önemli misyonumuz son 18 senede de Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda olduğu gibi teknoloji geliştiren bir partner olarak sizin sorunuza cevaben, yetkinliklerin becerilerin toplumun tüm katmanlarına eşitlikçi bir yaklaşımla etkinlik ve becerilerinin artırılması ve teknolojinin erişilebilirliğinin kılınması. Biz aynı şekilde son 18 yıldır da baktığımızda dijital atölyeler yaptık, Android akademiler yaptık, Tabiki bunları kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde yaptık. Pandemide yaptık, esnafımıza yönelik yaptık. Şimdi oyun ve uygulama akademisi de gençlerimiz burada çok çok değerli. Çünkü bizim nüfusumuz yüzde neredeyse ortalamamız olarak 33 yaşında. Bugün bakanımızda söyledi. Çok ciddi bir genç nüfusumuz var. Bu çok büyük bir avantaj. Biz olabildiğince onları etkinlik ve becerileri ile donatarak önümüzdeki dönemin teknolojilerinin getirdiği ve gerektirdiği yetkinlik ve beceriler ile donatarak onları iş gücüne katalım ki onlarda girdikleri bu disiplinler arası, sağlık olsun tarım olsun hangi alanda olursa olsun oralarda o verimlilik ve etkinlik odaklı o dönüşümleri gerçekleştirebilsinler hayata geçirebilsinler.