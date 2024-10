YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜLAKAT

TEKNOFEST'te yapay zeka destekli mülakat deneyimi nasıl yaşanır? Nur Demir sordu, ROKETSAN yetkilisi cevapladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TEKNOFEST alanında Takvim.com.tr'ye konuştu



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Gözünü Anadolu topraklarına diken siyonistleri uyaran Kacır, "Elbette şu bir gerçek bizim tarihten bugüne gelen bir anlayışımız var. "hazır ol cenge istiyorsan sulh-ü salah" diyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye inşallah yakın zamanda bu coğrafyaya huzuru, barışı, insanlığa adaleti, merhameti yeniden getirecek ülkedir." dedi.



GOOGLE TÜRKİYE TEMSİLCİSİNDEN TAKVİM'E TELİF AÇIKLAMASI

Google Türkiye'nin 2021'de Google Oyun ve Uygulama Akademisi olarak başlattığı proje kapsamında etkinlikte bulunan Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Takvim.com.tr'den Nur Demir'in sorularını yanıtladı.

Dijital telifle ile soruya cevap veren Keteloğlu sürecin devam ettiğini belirterek, "Bizim dijital telif dediğimiz bizim yayıncılarla, dünyada yayıncılarla 300'den fazla yayıncı ile anlaşmamız var. Her ülke burada farklı farklı yaklaşımlar izliyor. Avrupa'da bir bu konuda çıkan Framework dediğimiz bir çerçeve var ve bu çerçeve doğrultusunda hareket ediliyor her ülke bunun çerçevesinde farklı farklı uygulamalar yapıyor. Aynı şekilde farklı ülkelerin de var. Kanadası Avusturalyası vs. Dolayısıyla biz burada daha çok her ülke için ve o ülkenin gerektirdiği yasalara uyumlu olarak hareket ediyoruz. Bu doğrultuda da bizim bir görüşmemiz oldu mecliste. Görüşmelerimizde devam ediyor. Dolayısıyla onlarla beraber çalışarak beraber şekillendireceğiz." dedi.

Yapay zeka ile ilgili çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Keteloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece büyüme olarak değil bilimin ilerlemesine, verimliliğin etkinliğine artmasına her türlü teknolojik dönüşüm içinde bunlar oldu. Yapay zeka da son 20 seneye bakarsak internet var, mobile dönüşüm var yapay zeka belki de bunlardan çok daha derin etkisi olabilecek ve disiplinler arası bir konu ve bu da uzun yıllar alacak. Bunu bir sprint gibi görmeyin bu bir maraton olacak. "