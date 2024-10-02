"TEKNOFEST AKDENİZ'DE 50 FARKLI TEKNOLOJİ YARIŞMASI VAR"
Bayraktar, geride kalan 7 yılda, Azerbaycan'a kadar uzanan 9 farklı TEKNOFEST'i başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Şimdi de 10'uncusunu düzenliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyası, dost ve kardeş coğrafyalarda TEKNOFEST düzenleyerek bu hareketi daha da genişletmeyi hedefliyoruz." dedi.
Ana teması yapay zeka olan TEKNOFEST Akdeniz'de 50 farklı teknoloji yarışması olduğunu belirten Bayraktar, aralarında nükleer enerji teknolojilerinden kuantum hackathona, finansal teknolojilerden büyük dil modellerine, hava savunma sistemleri, blokzincir gibi temaların bulunduğu 11 yeni yarışmanın olduğunu söyledi.
Bayraktar, bu yıl bir kez daha kendi rekorlarını kırdıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2024'te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. 2018'den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu. Toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık. TEKNOFEST'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum."
"DÜNYA, GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI SADECE EKRANLARDAN İZLİYOR"
Bir yanda bütün bu güzellikler olurken insanlığın da büyük bir karanlığa doğru savrulduğuna işaret eden Bayraktar, "Gramsci'nin o meşhur sözü hafızamdan bir türlü çıkmıyor: 'Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor, şimdi canavarların zamanı.' Dünya, kurulmaya çalışılan yeni bir düzenin sancılarını yaşıyor. Ne yazık ki bu düzen, barış, adalet ve merhamet etrafında değil, güç, şiddet ve zulüm temelinde şekilleniyor." dedi.
Bayraktar, Gazze'de her gün bebeklerin, çocukların ve masum sivillerin katledildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya ise bu soykırımı sadece ekranlardan izliyor. Huzuru, insicamı, adaleti ve güvenliği sağlayacak tüm kurumlar iflas etmiş durumda. Barışı sağlaması gereken uluslararası kuruluşlar işlevsiz halde. Birleşmiş Milletler adaleti sağlamada yetersiz. İnsan Hakları Beyannamesi ve Cenevre Konvansiyonu gibi insanlığın ortak mirası olan rehber metinler ayaklar altında.
Dünya, bir tarafta tanrısı para olan, diğer tarafta ise tanrısı olmayan iki yol arasında seçim yapmaya zorlanmış bir halde. Adalet yok, adaletsizlik ise dünyada kol geziyor. Her adaletsizlik yeni adaletsizliklere zemin hazırlıyor. Ne yöne baksak haksızlık, eşitsizlik, hadsizlik görüyoruz. Yeryüzünü aydınlatabilecek ve hatta iklim değişikliğinin önüne geçebilecek kadar büyük bir potansiyele sahip olan nükleer enerji, geçmişte ilk iş olarak atom bombalarıyla yüz binlerce insanı bir anda öldürmek için kullanıldı."
Meşhur TEKNOFEST pozu (AA)
"TEKNOFEST KUŞAĞI OLARAK, TEKNOLOJİNİN CANAVARCA KULLANIMINA KARŞI DURACAĞIZ"
Benzer bir sürecin yapay zekada da yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, "Bu teknoloji insanlık için muazzam fırsatlar sunma kabiliyetine sahip. Yapay zekayı, eğitimi tüm insanlığa ulaştırabilmek, sağlıkta çok daha fazla insana hizmet sunabilmek için kullanmak da mümkün. Ne yazık ki bu teknoloji, bugün bir soykırımda, en fazla sayıda sivili, en etkin şekilde yok etmek için kullanılıyor. Yakın zamanda yaşanan canavarca terör eylemleri gösterdi ki tedarik zincirine yerleştirilen bombalarla yanımızdan ayırmadığımız telefonlar hatta en güzel melodileri çalması gereken kulaklıklar bile insanları katletmek için kullanılabilir." diye konuştu.
Bayraktar, yapay zekanın kundaktaki bebekleri dahi öldürmek için kullanıldığı bu düzenin devam edemeyeceğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:
"Biz, TEKNOFEST kuşağı olarak, teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız. Bu karanlığa, bu adaletsizliğe, bu zulme karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz. Herkes sussa, biz gençler susmayacağız. Teknolojiyi pandemide olduğu gibi, insanlığa nefes olabilmek, refahı eşit dağıtmak ve adil bir gelecek inşa etmek için kullanacağız. Teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmak gibi büyük bir sorumluluğun yükü omuzlarınızda.
İnsanlık binlerce yıl, bilgiyi sözle kulaktan kulağa aktardı. Kalemi keşfettiğinde ise bilgiyi sonraki nesillere, hurafelerden arındırarak aktarma kabiliyetine kavuştu. Söz uçtu, yazı kaldı. Yapay zeka da insanlık için adeta yeniden keşfedilmiş bir kalem. İnsanlığın bilgi üretme aracı haline gelecek yapay zeka, etik ve ahlaki değerlerle yönlendirilirse bir dönüm noktası olabilir. Aksi halde bu yeni kalemle, insanlık için karanlık bir geleceğin tarihi yazılacak. Bu gidişata dur diyecek bir hareket var, bizim hareketimiz, TEKNOFEST hareketi."
"MEMLEKETİMİZİN GELECEĞİNİ VE DAHA ADİL BİR DÜNYAYI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"
Bayraktar, gençlerin ürettiğini vurgulayarak, "TEKNOFEST, gençlerimizin başarı hikayelerine zemin hazırlıyor. Dünyayı değiştirecek projeler işte tam bu meydandan çıkacak. Memleketimizin geleceğini ve daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.
Her anne ve babanın çocuğuyla gurur duymak istediğini anlatan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Buradan anne ve babalarımıza bir kez daha sesleniyorum. Çocuklarımız, ülkemizin ve dünyanın geleceğine işte burada yön verecekler. Burada bir değişim rüzgarı esiyor. TEKNOFEST gençleri; önce kendilerini, sonra ailelerini, sonra şehirleri, Türkiye'yi ve dünyayı değiştiriyorlar. Daha adil, eşitlikçi, müreffeh ve güvenli bir dünya sizlerle kurulacak.
Türk milletinin dünyada neler yapabileceğini işte buradaki gençler gösterecek. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye'den inşa edeceğiz. Annelerimiz ve babalarımız emin olunuz, TEKNOFEST gençleri sizin gururunuz olacak. Sizlere tüm heyecanımla, tüm samimiyetimle sesleniyorum, hayalleriniz burada gerçek olacak. Dünyayı değiştirecek hayallerinizle bu yolculuğa sizler de katılın. Gelin, hep beraber dünyayı değiştirelim.
Bugün Adana'dayız, Adana'dan ülkemin bütün gençlerine sesleniyorum. Diyarbakır'dan Trabzon'a, güzel İzmir'den Şanlıurfa'ya, gözbebeğimiz İstanbul'dan başkentimiz Ankara'ya, ülkemin bütün gençlerine sesleniyorum. Hayallerinizle, heyecanınızla gelin. Aklınızla, fikrinizle gelin. Özgürce gelin, eleştiri ve itirazlarınızla gelin. Sevgiyle gelin, memleketimize olan aşkınızla gelin. Gelin, bu gençlik hareketine bir omuz verin. Gelin, el ele tutuşalım. Gelin, dünyayı değiştirelim. Gelecek sizsiniz, siz geleceksiniz."
TAKVİM.COM.TR ALANDA
Takvim.com.tr olarak biz de TEKNOFEST coşkusuna yerinde şahitlik ediyoruz...
Editörümüz Nur Demir en özel görüntüleri ve etkinlik alanındaki büyük ilgilyi görüntüledi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜLAKAT
TEKNOFEST'te yapay zeka destekli mülakat deneyimi nasıl yaşanır? Nur Demir sordu, ROKETSAN yetkilisi cevapladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TEKNOFEST alanında Takvim.com.tr'ye konuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Gözünü Anadolu topraklarına diken siyonistleri uyaran Kacır, "Elbette şu bir gerçek bizim tarihten bugüne gelen bir anlayışımız var. "hazır ol cenge istiyorsan sulh-ü salah" diyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye inşallah yakın zamanda bu coğrafyaya huzuru, barışı, insanlığa adaleti, merhameti yeniden getirecek ülkedir." dedi.
GOOGLE TÜRKİYE TEMSİLCİSİNDEN TAKVİM'E TELİF AÇIKLAMASI
Google Türkiye'nin 2021'de Google Oyun ve Uygulama Akademisi olarak başlattığı proje kapsamında etkinlikte bulunan Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Takvim.com.tr'den Nur Demir'in sorularını yanıtladı.
Dijital telifle ile soruya cevap veren Keteloğlu sürecin devam ettiğini belirterek, "Bizim dijital telif dediğimiz bizim yayıncılarla, dünyada yayıncılarla 300'den fazla yayıncı ile anlaşmamız var. Her ülke burada farklı farklı yaklaşımlar izliyor. Avrupa'da bir bu konuda çıkan Framework dediğimiz bir çerçeve var ve bu çerçeve doğrultusunda hareket ediliyor her ülke bunun çerçevesinde farklı farklı uygulamalar yapıyor. Aynı şekilde farklı ülkelerin de var. Kanadası Avusturalyası vs. Dolayısıyla biz burada daha çok her ülke için ve o ülkenin gerektirdiği yasalara uyumlu olarak hareket ediyoruz. Bu doğrultuda da bizim bir görüşmemiz oldu mecliste. Görüşmelerimizde devam ediyor. Dolayısıyla onlarla beraber çalışarak beraber şekillendireceğiz." dedi.
Yapay zeka ile ilgili çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Keteloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sadece büyüme olarak değil bilimin ilerlemesine, verimliliğin etkinliğine artmasına her türlü teknolojik dönüşüm içinde bunlar oldu. Yapay zeka da son 20 seneye bakarsak internet var, mobile dönüşüm var yapay zeka belki de bunlardan çok daha derin etkisi olabilecek ve disiplinler arası bir konu ve bu da uzun yıllar alacak. Bunu bir sprint gibi görmeyin bu bir maraton olacak. "
Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu Takvim.com.tr'ye konuştu.
"Şimdi burada bizim en önemli misyonumuz son 18 senede de Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda olduğu gibi teknoloji geliştiren bir partner olarak sizin sorunuza cevaben, yetkinliklerin becerilerin toplumun tüm katmanlarına eşitlikçi bir yaklaşımla etkinlik ve becerilerinin artırılması ve teknolojinin erişilebilirliğinin kılınması. Biz aynı şekilde son 18 yıldır da baktığımızda dijital atölyeler yaptık, Android akademiler yaptık, Tabiki bunları kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde yaptık. Pandemide yaptık, esnafımıza yönelik yaptık.
Şimdi oyun ve uygulama akademisi de gençlerimiz burada çok çok değerli. Çünkü bizim nüfusumuz yüzde neredeyse ortalamamız olarak 33 yaşında. Bugün bakanımızda söyledi. Çok ciddi bir genç nüfusumuz var. Bu çok büyük bir avantaj. Biz olabildiğince onları etkinlik ve becerileri ile donatarak önümüzdeki dönemin teknolojilerinin getirdiği ve gerektirdiği yetkinlik ve beceriler ile donatarak onları iş gücüne katalım ki onlarda girdikleri bu disiplinler arası, sağlık olsun tarım olsun hangi alanda olursa olsun oralarda o verimlilik ve etkinlik odaklı o dönüşümleri gerçekleştirebilsinler hayata geçirebilsinler.
Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu Takvim.com.tr'ye konuştu.
Bu nedenle biz oyun ve uygulama akademisini bir ara başlamıştık bundan 3 sene önce cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisimizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği ile T3 ile GİRVAK ile ve çokta verimli oldu. Yani etkin oldu. 6 bin 500 mezun verdik biz ve bunların üçte biri ben gurur duyuyorum ki bize diyorlar ki ben bunun sayesinde iş buldum ne kadar güzel. Aynı şekilde biz katılıma baktığımız zaman 81 ilden katılımcılar var. Ne kadar kapsayıcı olduğumuzu görün.
Kızlara yönelik ayrı kotamız var. Buna devam edeceğiz biz. Çünkü yapay zekanın da getireceği verimlilik, etkinlikler aynı şekilde bizim topluma eşitlikçi bir şekilde herkese teknolojiye erişilebilir kılmak ve bu gibi programlarla becerileri yetkinlikleri artırmak.
Bu programın kapsamında biz oyun uygulama akademisinde yapay zeka ve teknolojilerinde yeniden bir revize ettik. İçerisinde 3 tane şey değişti. Birincisi yapay zeka ile uygulama geliştirme. Üretken yapay zeka ile. İkincisi veri bilimi. Bu çok çok son 5 sene de artan veri ile hareket edip veriden akıl üretmek ve bu akılla kurumların iş süreçlerine fayda üretmek. Bu çok yeni gelişen bir alan veri bilimi üzerine. Üçüncüsü de tabiki oyun ve uygulamayı yapay zeka destekli olarak bunu yapabilme. Yine umutluyuz, yeni ekibin kişinin mezuniyetini hedefliyoruz. Devam edecek bu gibi çalışmalarımız ve stajları da T3'te olsun GİRVAK olsun hatta bugün cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisimizde de dedik ki acaba onların inisiyatifleriyle yürüttükleri bazı projeler var. Sağlık alanın da, tarım alanında acaba bunlardan bir kısmını burada yarışma olarak gençlerin önüne koyabilir miyiz? Onlardan fikir çıkar mı? Yani bizim buraya odağımız bu. Özellikle ülkemizin yapay zeka stratejisi kapsamındaki yapay zeka okuryazarlığı artırılma misyonu hedefi çok değerli ve bunla biz uyumlu olarak bu tip projelere ve programlara devam ettireceğiz."
Festivalde gökyüzüyle buluşacak HÜRKUŞ, SOLOTÜRK uçakları ve insansız hava araçları prova uçuşları yaptı. (AA)
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK
Öte yandan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve atak helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festivalde, üzüm salkımı ve paramotor gösterisi ile paraşüt atlayışı yapılacak.
Festival boyunca öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.
5 MİLYONA ULAŞACAK
Festival kapsamında düzenlenen 50 yarışmaya, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Ziyaretçilerle birlikte bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor.
4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak.