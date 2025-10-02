Ölçümleme ve analitik şirketi Adjust, Mobil Uygulama Trendleri Raporu: Türkiye 2025'i yayımladı. Bu rapor, Türkiye'nin mobil uygulama ekonomisinin hızla büyüdüğünü gösteriyor. 2025'in ilk yarısında uygulama kurulumları genel olarak yıllık bazda yüzde 6 artarken, oturum sayıları yüzde 4 yükseldi. Statista verilerine göre, Türkiye'de toplam uygulama pazarı cirosunun 2029 yılına kadar 1.65 milyar dolara ulaşması bekleniyor.



OYUNDA GÜÇLÜ SEYİR

Adjust'ın Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü Başak Zerman, "Türkiye'nin mobil uygulama pazarı hızla büyüyor ve artık küresel ölçekte rekabet eden, olgun bir ekosisteme dönüşüyor. Pazarlamacıların başarıya ulaşabilmesi için kullanıcı kazanımını hızlandırmaları, sorunları en aza indirmek amacıyla deeplink'leri doğru kullanmaları ve ilk oturumları kalıcı etkileşime dönüştürmek için yapay zekaya dayalı kişiselleştirmeden yararlanmaları gerekiyor. Türkiye'de, her kampanyayı başarılı şekilde ölçeklendirebilmek için güçlü ve yeni nesil ölçümleme araçları kritik bir rol oynuyor" dedi. Oyunlar, 2025'in ilk yarısında güçlü ivmesini korudu ve kurulum sayıları yıllık bazda yüzde 4 artarken, oturumlar yüzde 12 yükseldi. Kurulum sayılarındaki artışa yüzde 89 ile macera, yüzde 55 ile Idle RPG ve yüzde 32 ile casual kategorileri öncülük ederken, oturum sayılarındaki artışta yüzde 53 ile yarış, yüzde 50 ile casual ve yüzde 44 ile hypercasual oyunlar başı çekti