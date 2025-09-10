iPhone 17 kaç TL Türkiye fiyatı: iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max kaç para? İşte iPhone 17 özellikleri!

iPhone 17 Pro: Daha Güçlü Kamera ve En Büyük Batarya
iPhone 17 Pro, alüminyum yekpare gövde tasarımıyla dikkat çekiyor. Apple, bu modelin bugüne kadar kullanılan en büyük bataryaya sahip olduğunu açıkladı. Kamera tarafında ise ciddi bir güncelleme var:
48 MP üçlü kamera sistemi
18 MP ön kamera
4x optik zoom (100 mm telefoto)
8x Fusion yazılım desteği ile hibrit zoom
48x dijital zoom kapasitesi
Ayrıca ProRes RAW video kaydı ve Genlock desteği, profesyonel kullanıcılar için bu modeli cazip hale getiriyor
iPhone 17 Air: Apple'ın En İnce iPhone'u
Etkinliğin yıldızı kuşkusuz iPhone 17 Air oldu. Yalnızca 5,6 mm kalınlığıyla öne çıkan cihaz, titanyum gövdesi ve 6,5 inç ProMotion ekranıyla premium tasarım anlayışını yansıtıyor. Apple, bu modelin dayanıklılığını artırmak için Ceramic Shield 2 teknolojisini kullanıyor.
Teknik özellikler:
-
A19 Pro işlemci
-
C1X modem (2 kat daha hızlı 5G, %30 enerji verimli)
-
N1 çipi (Wi-Fi ve Bluetooth için optimize)
-
48 MP Fusion kamera sistemi
-
Çift çekim video özelliği
-
40 saate kadar video oynatma desteği
ABD fiyatı 799 dolar olan iPhone 17 Air, Türkiye'de premium fiyat segmentinde satışa sunulacak.
iPhone 17: Daha Büyük Ekran ve Gelişmiş Dayanıklılık
Apple'ın temel model olarak sunduğu iPhone 17, 6,3 inçlik büyütülmüş ekranı ve ince çerçeveleriyle önceki modellere göre daha geniş bir görüntü deneyimi sağlıyor.
Özellikleri arasında:
A19 çipi (%20 daha hızlı performans)
48 MP Dual Fusion kamera
3000 nit parlaklık ile en yüksek dış mekân görünürlüğü
Ceramic Shield 2 ekran koruması (3 kat daha dayanıklı)
Beş farklı renk seçeneği: Lavanta, Açık Mavi, Siyah, Beyaz, Adaçayı Yeşili
Apple, bu modelle orta segment kullanıcıları hedefliyor ancak güçlü donanımı sayesinde amiral gemisi cihazlara yakın bir performans sunuyor.
iPhone 17 Pro Max: 2 TB Depolama ile Bir İlk
Serinin en üst modeli iPhone 17 Pro Max, Apple tarihinde ilk kez 2 TB depolama seçeneği sunarak profesyonel kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Gelişmiş kamera sistemleri, geniş ekranı ve güçlü A19 Pro işlemcisiyle Pro Max, en yüksek performanslı model olarak öne çıkıyor.
Apple ayrıca bu model için özel olarak geliştirdiği TechWoven kılıfları, yeni şeffaf koruma aksesuarlarını ve düşük profilli MagSafe batarya paketini de tanıttı.
Apple'dan Yeni Dayanıklılık Standardı: Ceramic Shield 2
Apple, serinin tamamında ön ve arka yüzeyde çift taraflı Ceramic Shield 2 kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde cihazların çizilmelere ve darbelere karşı direnci önceki modellere göre katlanarak artıyor. Yeni yansıma önleyici kaplama ise ekranı güneş ışığında çok daha net hale getiriyor.