iPhone 17 kaç TL Türkiye fiyatı: iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max kaç para? İşte iPhone 17 özellikleri!

Apple her yıl olduğu gibi Eylül ayında gerçekleştirdiği geleneksel lansmanla yeni iPhone ailesini tanıttı. 9 Eylül'de düzenlenen etkinlikte tanıtılan iPhone 17 serisi, bu yıl dört farklı modelle karşımıza çıktı: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max. Şirket, özellikle tasarım ve donanım tarafında önemli yenilikler sunarak tüketici beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Apple'ın tanıttığı modeller arasında en çok dikkat çeken iPhone 17 Air oldu. Ultra ince yapısı, titanyum kasası ve 5,6 mm kalınlığıyla öne çıkan bu cihaz, "Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone" olarak tarihe geçti. Serinin diğer modelleri ise daha güçlü kamera sistemleri, daha büyük bataryalar ve yeni A19 Pro işlemcisiyle fark yaratıyor. Peki, iPhone 17 Türkiye fiyatı ne kadar, ön siparişler ne zaman başlıyor?