iPhone 17 kaç TL Türkiye fiyatı: iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max kaç para? İşte iPhone 17 özellikleri!

Apple’ın uzun süredir merakla beklenen iPhone 17 serisi, 9 Eylül Salı günü gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı. Teknoloji dünyasında geniş yankı uyandıran etkinlikte iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri sahneye çıktı. Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken iPhone 17 Air, yalnızca 5,6 mm kalınlığıyla “Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone” unvanını aldı. Öte yandan iPhone 17 Pro Max, ilk kez 2 TB depolama seçeneği ile öne çıkıyor. Apple, yeni serinin daha güçlü kamera sistemleri, gelişmiş pil performansı ve dayanıklılıkta çıtayı yükselten Ceramic Shield 2 korumasıyla geldiğini açıkladı. Türkiye’deki kullanıcılar için fiyatlar ve ön sipariş tarihleri de netleşti. İşte Apple iPhone 17 ailesinin Türkiye satış fiyatı, çıkış tarihi ve öne çıkan özellikleri…

Giriş Tarihi :09 Eylül 2025 , 20:07 Güncelleme Tarihi :10 Eylül 2025 , 08:32
iPhone 17 kaç TL Türkiye fiyatı: iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max kaç para? İşte iPhone 17 özellikleri!

Apple her yıl olduğu gibi Eylül ayında gerçekleştirdiği geleneksel lansmanla yeni iPhone ailesini tanıttı. 9 Eylül'de düzenlenen etkinlikte tanıtılan iPhone 17 serisi, bu yıl dört farklı modelle karşımıza çıktı: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max. Şirket, özellikle tasarım ve donanım tarafında önemli yenilikler sunarak tüketici beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Apple'ın tanıttığı modeller arasında en çok dikkat çeken iPhone 17 Air oldu. Ultra ince yapısı, titanyum kasası ve 5,6 mm kalınlığıyla öne çıkan bu cihaz, "Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone" olarak tarihe geçti. Serinin diğer modelleri ise daha güçlü kamera sistemleri, daha büyük bataryalar ve yeni A19 Pro işlemcisiyle fark yaratıyor. Peki, iPhone 17 Türkiye fiyatı ne kadar, ön siparişler ne zaman başlıyor?

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Apple, lansmanda yaptığı açıklamada iPhone 17 ön siparişlerinin 12 Eylül'de başlayacağını, cihazların ise 19 Eylül'den itibaren satışa çıkacağını duyurdu. Türkiye de eş zamanlı satış takvimi içinde yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, yeni iPhone modellerine lansmandan yalnızca birkaç gün sonra ulaşabilecek.

Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Apple'ın resmi duyurusuna göre iPhone 17 serisi Türkiye fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • iPhone 17 256 GB: 77.999 TL

  • iPhone 17 512 GB: 89.999 TL

  • iPhone 17 Air 256 GB: 97.999 TL

  • iPhone 17 Air 512 GB: 109.999 TL

  • iPhone 17 Air 1 TB: 121.999 TL

  • iPhone 17 Pro 256 GB: 107.999 TL

  • iPhone 17 Pro 512 GB: 119.999 TL

  • iPhone 17 Pro 1 TB: 131.999 TL

  • iPhone 17 Pro Max 256 GB: 119.999 TL

  • iPhone 17 Pro Max 512 GB: 131.999 TL

  • iPhone 17 Pro Max 1 TB: 143.999 TL

  • iPhone 17 Pro Max 2 TB: 168.999 TL

Bu fiyatlar, Apple'ın Türkiye pazarında amiral gemisi modelleri premium segmente konumlandırdığını bir kez daha gösteriyor.


iPhone 17 Pro: Daha Güçlü Kamera ve En Büyük Batarya

iPhone 17 Pro, alüminyum yekpare gövde tasarımıyla dikkat çekiyor. Apple, bu modelin bugüne kadar kullanılan en büyük bataryaya sahip olduğunu açıkladı. Kamera tarafında ise ciddi bir güncelleme var:

48 MP üçlü kamera sistemi

18 MP ön kamera

4x optik zoom (100 mm telefoto)

8x Fusion yazılım desteği ile hibrit zoom

48x dijital zoom kapasitesi

Ayrıca ProRes RAW video kaydı ve Genlock desteği, profesyonel kullanıcılar için bu modeli cazip hale getiriyor

iPhone 17 Air: Apple'ın En İnce iPhone'u

Etkinliğin yıldızı kuşkusuz iPhone 17 Air oldu. Yalnızca 5,6 mm kalınlığıyla öne çıkan cihaz, titanyum gövdesi ve 6,5 inç ProMotion ekranıyla premium tasarım anlayışını yansıtıyor. Apple, bu modelin dayanıklılığını artırmak için Ceramic Shield 2 teknolojisini kullanıyor.

Teknik özellikler:

  • A19 Pro işlemci

  • C1X modem (2 kat daha hızlı 5G, %30 enerji verimli)

  • N1 çipi (Wi-Fi ve Bluetooth için optimize)

  • 48 MP Fusion kamera sistemi

  • Çift çekim video özelliği

  • 40 saate kadar video oynatma desteği

ABD fiyatı 799 dolar olan iPhone 17 Air, Türkiye'de premium fiyat segmentinde satışa sunulacak.

iPhone 17: Daha Büyük Ekran ve Gelişmiş Dayanıklılık

Apple'ın temel model olarak sunduğu iPhone 17, 6,3 inçlik büyütülmüş ekranı ve ince çerçeveleriyle önceki modellere göre daha geniş bir görüntü deneyimi sağlıyor.

Özellikleri arasında:

A19 çipi (%20 daha hızlı performans)

48 MP Dual Fusion kamera

3000 nit parlaklık ile en yüksek dış mekân görünürlüğü

Ceramic Shield 2 ekran koruması (3 kat daha dayanıklı)

Beş farklı renk seçeneği: Lavanta, Açık Mavi, Siyah, Beyaz, Adaçayı Yeşili

Apple, bu modelle orta segment kullanıcıları hedefliyor ancak güçlü donanımı sayesinde amiral gemisi cihazlara yakın bir performans sunuyor.

iPhone 17 Pro Max: 2 TB Depolama ile Bir İlk

Serinin en üst modeli iPhone 17 Pro Max, Apple tarihinde ilk kez 2 TB depolama seçeneği sunarak profesyonel kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Gelişmiş kamera sistemleri, geniş ekranı ve güçlü A19 Pro işlemcisiyle Pro Max, en yüksek performanslı model olarak öne çıkıyor.

Apple ayrıca bu model için özel olarak geliştirdiği TechWoven kılıfları, yeni şeffaf koruma aksesuarlarını ve düşük profilli MagSafe batarya paketini de tanıttı.

Apple'dan Yeni Dayanıklılık Standardı: Ceramic Shield 2

Apple, serinin tamamında ön ve arka yüzeyde çift taraflı Ceramic Shield 2 kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde cihazların çizilmelere ve darbelere karşı direnci önceki modellere göre katlanarak artıyor. Yeni yansıma önleyici kaplama ise ekranı güneş ışığında çok daha net hale getiriyor.

Apple, iPhone 17 serisini tanıttı. Ön siparişler 12 Eylül'de, satış tarihi 19 Eylül. Türkiye fiyatları 77.999 TL'den başlıyor. Seride iPhone 17, 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max bulunuyor. Air modeli ultra ince tasarımıyla öne çıkıyor.

