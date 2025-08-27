iPhone 17’yle birlikte hangi cihazların satışı kalkacak? İşte eski Apple modelleri…

Apple , düzenleyeceği özel etkinlikte iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor ve ürün portföyünde önemli bir güncellemeye gidileceğini duyurdu. "Awe Dropping" temasıyla gerçekleşecek lansmanda, bazı eski modellerin satışının durdurulması ve ürün bazında sadeleşme yapılması bekleniyor. İşte tahminlere göre Apple'ın satışını durduracağı o ürünler…

Apple , bu yılki geleneksel lansmanını 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirecek. Ön siparişlerin 12 Eylül'de başlayacağı etkinlik sonrası, dünya genelinde satışlar 19 Eylül'de başlayacak ve Türkiye'de yeni modellerin Eylül sonu ile Ekim başı arasında raflarda yer alması öngörülüyor.

(Kaynak: AA)

IPHONE 17'YLE BİRLİKTE HANGİ CİHAZLARIN SATIŞI KALKACAK?

Sosyal medyada kullanıcılar arasında konuşulan tahminlere göre Apple, yaklaşan etkinlik sonrası iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin satışını resmi olarak durdurmayı planlıyor. Bu değişiklikle birlikte Apple mağazalarında satışta olan tüm iPhone modelleri, Apple Intelligence desteğine sahip olacak.

Standart modeller, örneğin iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, genellikle fiyatlarında yaklaşık 100 dolarlık indirimle satışa devam ederken, Pro serisi modeller için bu durum geçerli değil. Geçmiş yıllardaki uygulamaya benzer şekilde, Pro modellerin satıştan kaldırılması bekleniyor.