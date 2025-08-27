iPhone 17 çıkış tarihi açıklandı! İşte Türkiye fiyatı, özellikleri ve satış tarihi

iPhone 17 serisi hakkında sızıntılar ve fiyat tahminleri netleşti. Pro Max modelinin 1600 doları aşacağı konuşulurken, Türkiye'de başlangıç fiyatlarının 80 bin TL seviyesinden başlaması bekleniyor. Yeni serinin, incelik ve performansı bir arada sunarak kullanıcıların deneyimini bir üst seviyeye taşıması öngörülüyor.