iPhone 17 çıkış tarihi açıklandı! İşte Türkiye fiyatı, özellikleri ve satış tarihi

iPhone 17 serisi hakkında sızıntılar ve fiyat tahminleri netleşti. Pro Max modelinin 1600 doları aşacağı konuşulurken, Türkiye'de başlangıç fiyatlarının 80 bin TL seviyesinden başlaması bekleniyor. Yeni serinin, incelik ve performansı bir arada sunarak kullanıcıların deneyimini bir üst seviyeye taşıması öngörülüyor.
Fotoğraflar: X
📅 iPhone 17 Ne Zaman Çıkacak?
Apple, her yıl olduğu gibi geleneksel lansman etkinliğini 9 Eylül 2025'te gerçekleştirecek.
12 Eylül 2025: Ön siparişlerin başlayacağı tarih
19 Eylül 2025: Küresel satışların başlayacağı tarih
Türkiye satış tarihi: Eylül sonu – Ekim başı
Türkiye'de yeni iPhone modellerinin raflara çıkışı, önceki yıllardaki gibi birkaç haftalık gecikmeyle gerçekleşecek.
📱 Hangi Modeller Tanıtılacak?
Apple'ın dört farklı modeli kullanıcılarla buluşturması bekleniyor:
Özellikle iPhone 17 Air, Apple'ın bugüne kadarki en ince akıllı telefonu olmasıyla dikkat çekecek.
🔍 Öne Çıkan Özellikler
Tasarım: Küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, titanyum ve alüminyum gövde
Ekran: 6.3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion
İşlemci: A18/A19 çipi, Pro modellerde A19 Pro
Bellek: 8 GB (iPhone 17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)
Kamera: 24 MP ön kamera, Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom, 8K video desteği
Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G modem, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj desteği
💰 iPhone 17 Fiyatları
Apple'ın bu yıl fiyatlarda 50 dolarlık artışa gitmesi bekleniyor.
iPhone 17 Air: 899 $'dan başlayacak
iPhone 17 Pro: 1050 $ (256 GB depolama ile)
iPhone 17 Pro Max: 1600 $'ı aşması bekleniyor