SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

iPhone 17 çıkış tarihi açıklandı! İşte Türkiye fiyatı, özellikleri ve satış tarihi

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. 9 Eylül’de tanıtılacak modeller, daha ince tasarım, güçlü işlemci ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle iPhone 17 Air modeli, Apple’ın bugüne kadarki en ince telefonu olarak teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmış durumda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025 , 16:11
iPhone 17 çıkış tarihi açıklandı! İşte Türkiye fiyatı, özellikleri ve satış tarihi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

iPhone 17 serisi hakkında sızıntılar ve fiyat tahminleri netleşti. Pro Max modelinin 1600 doları aşacağı konuşulurken, Türkiye'de başlangıç fiyatlarının 80 bin TL seviyesinden başlaması bekleniyor. Yeni serinin, incelik ve performansı bir arada sunarak kullanıcıların deneyimini bir üst seviyeye taşıması öngörülüyor.

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

📅 iPhone 17 Ne Zaman Çıkacak?

Apple, her yıl olduğu gibi geleneksel lansman etkinliğini 9 Eylül 2025'te gerçekleştirecek.

  • 12 Eylül 2025: Ön siparişlerin başlayacağı tarih

  • 19 Eylül 2025: Küresel satışların başlayacağı tarih

  • Türkiye satış tarihi: Eylül sonu – Ekim başı

Türkiye'de yeni iPhone modellerinin raflara çıkışı, önceki yıllardaki gibi birkaç haftalık gecikmeyle gerçekleşecek.

📱 Hangi Modeller Tanıtılacak?

Apple'ın dört farklı modeli kullanıcılarla buluşturması bekleniyor:

Özellikle iPhone 17 Air, Apple'ın bugüne kadarki en ince akıllı telefonu olmasıyla dikkat çekecek.

🔍 Öne Çıkan Özellikler

  • Tasarım: Küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, titanyum ve alüminyum gövde

  • Ekran: 6.3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion

  • İşlemci: A18/A19 çipi, Pro modellerde A19 Pro

  • Bellek: 8 GB (iPhone 17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)

  • Kamera: 24 MP ön kamera, Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom, 8K video desteği

  • Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G modem, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj desteği

💰 iPhone 17 Fiyatları

Apple'ın bu yıl fiyatlarda 50 dolarlık artışa gitmesi bekleniyor.

  • iPhone 17 Air: 899 $'dan başlayacak

  • iPhone 17 Pro: 1050 $ (256 GB depolama ile)

  • iPhone 17 Pro Max: 1600 $'ı aşması bekleniyor

🇹🇷 Türkiye'deki Tahmini Fiyatlar

ABD fiyatları ve kur farkı dikkate alındığında, iPhone 17 serisinin Türkiye'de:

  • 80.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı ise 70.000 TL seviyesindeydi.

⌚ Etkinlikte Tanıtılacak Diğer Ürünler

Apple, Eylül etkinliğinde sadece iPhone 17 serisini değil:

  • Apple Watch Series 11

  • Yeni nesil AirPods

  • Home aksesuarları

  • M5 çipli iPad Pro modelleri

gibi ürünleri de tanıtabilir.

iPhone 17yle birlikte hangi cihazların satışı kalkacak? İşte eski Apple modelleri…iPhone 17yle birlikte hangi cihazların satışı kalkacak? İşte eski Apple modelleri…
iPhone 17'yle birlikte hangi cihazların satışı kalkacak? İşte eski Apple modelleri…
2025’te televizyon seçimi: Ev ve oyun için en önemli özellikler2025’te televizyon seçimi: Ev ve oyun için en önemli özellikler
2025'te televizyon seçimi: Ev ve oyun için en önemli özellikler

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız
PKK yönünü Tel Aviv’e çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Fondaş Samiye Özlem Gürses’e haciz şoku! Youtube’dan, CHP’den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
Mourinho’dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Büyük gün geldi! ASELSAN’ın dikkat çeken Çelik Kubbe paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak
Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u uyarmış: Yanlış yöne gidiyorsun
Dışişleri Bakanlığından ve AK Parti’den Netanyahu’nun Ermeni soykırımı iftirasına peş peşe sert tepki: İstismar girişimi
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik’teki köy evlerinin temeli atılacak
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış!
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak’taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! İşte yeni sezon yayın tarihi...
Gazze’de soykırım Batı Şeria’da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: Filistin devletini kurdurmayacağız
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Türkiye’den soykırımcı İsrail’in Suriye’deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Bu halini unutun! Kutu Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu! Ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum