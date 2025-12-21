GKRY lideri EOKA'nın katliamını övdü! Türklere yapılan zulüm için 'kahramanlık' dedi!

21 Aralık 1963 ʺKanlı Noelʺ KATLİAMA KAHRAMANLIK DEDİ

EOKA mensupları ile Rum polislerinin yürüttüğü silahlı faaliyetleri "mücadele", "fedakarlık" ve "kahramanlık" olarak tanımlayan Hristodulidis, o dönemde hayatını kaybeden Rumları andı.

21 Aralık 1963 ʺKanlı Noelʺ Kıbrıs meselesine de değinen Hristodulidis, adadaki mevcut durumu "kabul edilemez ve sürdürülemez" olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği ilkeleri çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde çaba gösterdiklerini öne sürdü.