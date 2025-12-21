TBMM Genel Kurulunda yumruk yumruğa kavga çıktı!
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçesi görüşmelerinin tamamlanmasının ardından CHP ve AK Parti Milletvekilleri arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı.
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanıp oylama sürecine geçileceği sıra milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Bütçe oylaması öncesinde çıkan kavga AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Emir arasında yaşanan gerilim, diğer vekillerin de katıldığı bir kavgaya dönüştü.