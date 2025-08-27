2025’te televizyon seçimi: Ev ve oyun için en önemli özellikler

Sıradan bir televizyon değil, akıllı televizyon seçmenin yolu uygulamalardan geçiyor. Sonuçta tüm yayınlar neredeyse dijital platformlarda izleniyor. Türk Telekom Tivibu gibi platformlar, özel spor karşılaşmaları ve yayınlar için platform yani uygulama desteği önemli. Netflix, Disney+, Amazon Prime gibi platformları direkt açabilen, sesli komutla çalışan televizyonlar artık standart hale geldi. Hatta bazı modellerde bulut oyun servislerine (GeForce Now, Xbox Cloud Gaming) erişim sağlamak mümkün.

EKRAN BOYUTU VE ÇÖZÜNÜRLÜK

Bunun dışında ekran boyutu ve çözünürlük ilk dikkat çeken özellik. Ev salonunda 55 inç ve üzeri ekranlar tercih edilirken, oyun odasında 42-48 inç arası boyutlar daha ideal. 4K çözünürlük artık standart hale gelse de, son çıkan 8K modeller özellikle geleceğe yatırım yapmak isteyenler için öne çıkıyor. Ancak yayın ve oyun desteğinin sınırlı olduğunu unutmamak gerek. Türk Telekom GameOn platformu oyunseverlere hem uygun fiyatlı alışveriş hem de pek çok oyuna kampanyalı ulaşma şansı sunuyor.

Hem coşkuyla oynanacak hem de keyifle izlenecek TV (Takvim.com.tr)

OYUN PERFORMANSINDA YENİLEME HIZI

Oyun meraklıları için en kritik özelliklerden biri Hz değeri. 120 Hz ve üzeri televizyonlar, akıcı görüntü için olmazsa olmaz. Ayrıca düşük input lag (giriş gecikmesi), özellikle rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. Son nesil konsollar (PlayStation 5, Xbox Series X) bu özellikleri desteklediği için televizyonun da uyumlu olması şart. OLED TV'ler sonsuz siyah, daha canlı renkler ve daha ince tasarım. Ancak yanma riski (burn-in) hâlâ tartışılıyor. Bu yüzden teşhir ürünü almayın. QLED TV'ler yüksek parlaklık ve uzun ömür avantajıyla öne çıkıyor. Özellikle aydınlık salonlarda tercih ediliyor.

KABLOSUZ BAĞLANTILAR HAZIR

HDR10+, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği, televizyonu sadece bir ekran olmaktan çıkarıyor, evde sinema salonu etkisi yaratıyor. Oyunlarda da daha gerçekçi ışık-gölge efektleri sunuyor. Yeni nesil televizyonlarda HDMI 2.1 girişi, konsol ve PC oyuncuları için kritik. Yüksek kare hızları ve düşük gecikmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6 ve akıllı işletim sistemleri (Google TV, webOS, Tizen) ev entegrasyonu için büyük kolaylık sağlıyor. 2025 itibarıyla 55 inç 4K OLED TV'ler 30-45 bin TL arasında, QLED modeller ise 20-30 bin TL aralığında bulunabiliyor. Oyun odaklı "gaming TV" etiketli ürünler ise biraz daha pahalıya satılıyor. Ev için televizyon seçerken görüntü kalitesi ve akıllı özellikler öne çıkarken, oyun için yüksek Hz, düşük gecikme ve HDMI 2.1 desteği kritik önem taşıyor. Yani "tek bir televizyon hem oyun hem ev için yeterli olur mu?" sorusunun yanıtı, doğru model seçilirse kesinlikle evet.

AİLE'NİN SALONU OYUNUN MERKEZİ

"EISA Aile TV'si 2025–2026" ödülünü kazanan TCL 75C7K, aile eğlencesi için nihai merkez konumunda. 75C7K, gelişmiş QD-Mini LED teknolojisiyle parlaklık, kontrast ve renk doğruluğuna sahip çarpıcı görüntü kalitesi sunuyor. Ultra ince, minimalist tasarımıyla da her yaşam alanına şıklık katıyor. TSR AiPQ işlemcisiyle güçlendirilen 75C7K, içerik ve kullanıcı tercihine göre görüntü kalitesini akıllıca optimize ediyor. Entegre Google TV, kişiselleştirilmiş içeriklere ve akıllı ev kontrollerineW kolay erişim sağlıyor.

Çocuk Profilleri, Sanat Galerisi Modu ve TÜV sertifikalı düşük mavi ışık koruması gibi aile dostu özellikleriyle her yaştan izleyiciye güvenli ve keyifli bir deneyim sunuyor. Oyunseverler için özel olarak tasarlanan TCL 55C6K, QD-Mini LED ekranı ve 4K 144Hz yerel yenileme hızıyla, kesintisiz ve ultra akıcı oyun deneyimi sağlıyor; titreme ve bulanıklığı ortadan kaldırıyor. Dahili ONKYO 2.1 Hi-Fi ses sistemi, her oyun seansını sinematik bir ses deneyimine dönüştürüyor. Game Master Modu, AMD FreeSync ve SuperWide GameView özellikleri sayesinde C6K, hızlı tepki veren ve tamamen sürükleyici bir oyun deneyimi için optimize edilmiş tam donanımlı bir platform sunuyor.