Cimbom tahtını geri aldı! Galatasaray - Kasımpaşa: 3-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı ağırladı. Cimbom rakibini iki yarıda da attığı gollerle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu ve 2025 yılını lider tamamladı. İşte yaşananlar...
Galatasaray, 2025 yılının son maçında Kasımpaşa ile Rams Park'ta karşılaştı. Aslan, 10. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 ile tamamladı.
İkinci devrede sahneye çıkan Gabriel Sara, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkan isim olmayı başardı. 88'de ise Mauro Icardi, eleştirilere yanıt verircesine köşeye bıraktığı topla tribünleri yangın yerine çevirdi.
Aslan, Fenerbahçe'nin bir maç fazlasıyla oturduğu liderlik tahtını geri almayı başardı.
Okan Buruk ve öğrencileri bir sonraki maçında Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
AKARSU YÖNETTİ
Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetti. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz üstlendi.
BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan RAMS Başakşehir maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 4 değişikliğe gitti. Arda Ünyay, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz ve Ahmed Kutucu yedek kulübesine çekilirken, bu isimlerin yerine Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de sahaya çıktı.
ASLAN'IN İLK 11'İ
Sarı-kırmızılı ekip mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.
8 EKSİK
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina'nın yanı sıra sakatlıkları süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Uğurcan Çakır ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kadroda yer almadı.
MILAN BAROS RAMS PARK'TA
Galatasaray'ın eski futbolcusu Milan Baros, Kasımpaşa maçını izlemek üzere RAMS Park'a geldi. Sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza atan Çek futbolcu, maç öncesinde tribünleri selamladı ve taraftarlarla birlikte üçlü çektirdi.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Galatasaray karşısında kadroda 4 değişikliğe gitti. Gençlerbirliği maçında forma giyen Mortadha Ben Ouanes, Andri Baldursson, Yusuf Barasi ve Adem Arous yedek kulübesine çekildi. Bu isimlerin yerine Claudio Winck, Attila Szalai, Atakan Müjde ve Mamadou Fall ilk 11'de görev aldı.
KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ
Mavi-beyazlı ekip mücadeleye; Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Owusu, Fousseni Diabate, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Mamadou Fall ve Habib Gueye 11'iyle çıktı.
ICARDI'YE ÖZEL DESTEK
Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.
Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı.
Galatasaray tribünlerinden Mauro Icardi için pankart: "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun bir parçası"
ASLANTEPE'DE ERKEN AÇILIŞ
Galatasaray, dakikalar 10'u gösterirken Kasımpaşa'nın kaptırdığı top sonrası Barış Alper Yılmaz ile atağa kalktı. Milli yıldız, attığı deparla birlikte ceza sahası içine girdi ve Yunus Akgün'e pasın verdi. Yunus da ağları havalandırarak ağları havalandırmayı başardı ve takımını öne geçirdi.
YUNUS'TAN İLK
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sakatlıktan harika bir dönüş yaptı.
Fenerbahçe derbisiyle sahalara geri dönen milli futbolcu, ardından Samsunspor maçında asist yaptı.
Ligde geçen haftaki Antalyaspor maçında 2 asist yapan Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında ise ağları havalandırdı.
Yunus Akgün, Kasımpaşa'ya karşı da ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
TORREIRA CEZALI
Maçta 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira sarı kart sınırından dolayı cezalı duruma düştü.
Lucas Torreira ligdeki bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
9 DAKİKADA ATTI
Galatasaray'ın ikinci golü Gabriel Sara'dan geldi. Sambacı yıldız, 73'te oyuna girdikten 9 dakika sonra Yunus Akgün'ün pası sonrası topu sağ ayağına alarak enfes bir vuruş yaptı ve farkı ikiye çıkardı. Brezilyalı futbolcu bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı.