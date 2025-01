Hedef 8 milyar dolar: Avrupa’da tekstil Orta Doğu’da kozmetik!

Coğrafi konumu, üretim gücü ve ticari bağları sayesinde e-ihracatta geniş bir pazar ağına sahip olan Türkiye, 100'ü aşkın ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ihracatta öne çıkan sektörler arasında tekstil ve haz��r giyim, kozmetik, gıda, takı ve aksesuarlar, mobilya ve ev dekorasyonu, otomotiv yedek parça ve yapı marketin yer aldığını söyledi.

Tüketicilerin ülkeler ve platformlar bazındaki tüketim alışkanlıklarının büyük farklılıklar gösterdiğini belirten Çevikoğlu, "Örneğin, Çinli tüketiciler sınır ötesi alışverişlerinde sağlıklı beslenme ve kişisel bakım ürünlerine yönelirken, Körfez ülkelerindeki tüketiciler daha çok hazır giyim ürünlerine odaklanıyor. Amerikalı ve Kanadalı tüketiciler ise genellikle bildikleri markaların uygun fiyatlı alternatiflerini tercih ediyor" şeklinde konuştu.

HER ÜLKE AYRI FIRSAT

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli de e-ihracatta Türkiye için en avantajlı ve en çok öne çıkan pazarların sırasıyla Amerika, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere, Romanya ve Çin olduğunu söyledi. Üretilen ürüne göre hedef pazarların değiştiğini aktaran Çiğdemli, "Türkiye için aslında neredeyse her ülkede ayrı fırsatlar var. E-ihracat üzerinden en çok tekstil, ev tekstili, tesettür giyim, ayakkabı ve takı satılıyor. Çin'e gıda ihracatımız ise her geçen ay artıyor" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin "Pazaryeri Kılavuzları" rehberine dikkati çeken Çiğdemli, "Burada dünyanın en büyük pazaryerlerinde nasıl satış yapılabileceğine ilişkin adım adım detaylı bilgiler yer alıyor. E-ihracat yapmak isteyenlere bunu incelemelerini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

LOJİSTİK AVANTAJ

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara ise Avrupa'da özellikle tekstil ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Orta Doğu'da kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin öne çıktığının altını çizen Özkara, "Türkiye, coğrafi konumu sayesinde Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına lojistik açıdan büyük avantaj sağlıyor. Kuzey Amerika'da kaliteli ve özgün ürünlere olan talep, işletmeler için fırsat yaratıyor" diye konuştu.

HEDEF 8 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanlığı, bu yıl için e-ihracat hacmi hedefini 8 milyar dolar olarak tespit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, firmaların küresel pazar yerlerinde çevrim içi mağaza açmasını kolaylaştırarak e-ihracat operasyonlarına destek olmaya bu yıl da devam edileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"e-İhracat gerçekleştiren firmalarımızın en doğru iş ortaklıklarını kurmalarına destek olmak amacıyla 2024'te gerçekleştirdiğimiz Çin ve Hindistan e-ihracat heyetlerimize ek olarak, 2025'te Brezilya, Endonezya, Japonya ve daha pek çok ülkeye yönelik heyetlerimiz gerçekleştirilecek. İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi 2025'te de gerçekleştirilerek ülkemizin küresel e-ticaret ekosisteminde güçlenmesine katkıda bulunmaya devam edilecek."