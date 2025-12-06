GTA 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? GTA 6 çıkış tarihi ertelendi mi?

Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6 , yeni açıklamalar ve ardı ardına gelen ertelemelerle yeniden gündemin zirvesine yerleşti. Oyuncular, yeni sürümün çıkış tarihi ve beklenen satış fiyatına dair bilgileri araştırıyor. İşte merak edilenler...

Rockstar Games, 2 Mayıs 2025'te yaptığı açıklama ile GTA 6 'nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak duyurdu.

(sosyal medya)

GTA 6 ertelendi mi?

Oyun iki kez ertelendi. İlk erteleme 2 Mayıs 2025'te duyuruldu ve çıkış 2026'ya kaydırıldı. İkinci erteleme 7 Kasım 2025'te yapıldı ve GTA 6'nın yeni çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak açıklandı.