PODCAST CANLI YAYIN

GTA 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? GTA 6 çıkış tarihi ertelendi mi?

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan GTA 6, yeniden gündemde. Rockstar Games’in arka arkaya yaptığı erteleme duyuruları sonrası oyuncuların aklında tek bir soru var, "GTA 6 ne zaman çıkacak ?" Son açıklamalarla oyunun çıkış tarihi netlik kazandı. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? GTA 6 çıkış tarihi ertelendi mi?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
GTA 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? GTA 6 çıkış tarihi ertelendi mi?

Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6, yeni açıklamalar ve ardı ardına gelen ertelemelerle yeniden gündemin zirvesine yerleşti. Oyuncular, yeni sürümün çıkış tarihi ve beklenen satış fiyatına dair bilgileri araştırıyor. İşte merak edilenler...

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

GTA 6'nın çıkış tarihi nedir?

Rockstar Games, 2 Mayıs 2025'te yaptığı açıklama ile GTA 6'nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak duyurdu.

(sosyal medya)(sosyal medya)

GTA 6 ertelendi mi?

Oyun iki kez ertelendi. İlk erteleme 2 Mayıs 2025'te duyuruldu ve çıkış 2026'ya kaydırıldı. İkinci erteleme 7 Kasım 2025'te yapıldı ve GTA 6'nın yeni çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak açıklandı.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?

GTA 6'nın çıkış döneminde premium fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

GTA 6 hangi türde bir oyun olacak?

GTA 6, Rockstar Games tarafından geliştirilen bir aksiyon–macera oyunu. Grand Theft Auto V'ten sonra serinin sekizinci ana oyunu, toplamda ise 17. oyun olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede
Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Hava üssünde UFO teorilerini alevlendiren yangın! 1947 Roswell iddiaları: Uzaylıları mı yaktılar?
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi
8 il için kırmızı alarm! Karla karışık fırtına yolda: Çat kapı gelecek
Ekosistem'in ucu İYİ Parti'ye mi uzanacak? "Müsavat Dervişoğlu sussa da Meral Akşener konuşmalı"
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Börekçiye dalan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Fren tutmadı
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltı listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı... | Sağlık kontrolünden geçirildiler
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
İstanbul Erkek Lisesi’nde "kız" kavgası! Aileler ayakta
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Yeşilçam’ın ikonu 71 yaşında hala efsane: Gülşen Bubikoğlu deri stiliyle ortalığı salladı