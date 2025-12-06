GTA 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? GTA 6 çıkış tarihi ertelendi mi?
Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan GTA 6, yeniden gündemde. Rockstar Games’in arka arkaya yaptığı erteleme duyuruları sonrası oyuncuların aklında tek bir soru var, "GTA 6 ne zaman çıkacak ?" Son açıklamalarla oyunun çıkış tarihi netlik kazandı. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? GTA 6 çıkış tarihi ertelendi mi?
Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6, yeni açıklamalar ve ardı ardına gelen ertelemelerle yeniden gündemin zirvesine yerleşti. Oyuncular, yeni sürümün çıkış tarihi ve beklenen satış fiyatına dair bilgileri araştırıyor. İşte merak edilenler...
GTA 6'nın çıkış tarihi nedir?
Rockstar Games, 2 Mayıs 2025'te yaptığı açıklama ile GTA 6'nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak duyurdu.
GTA 6 ertelendi mi?
Oyun iki kez ertelendi. İlk erteleme 2 Mayıs 2025'te duyuruldu ve çıkış 2026'ya kaydırıldı. İkinci erteleme 7 Kasım 2025'te yapıldı ve GTA 6'nın yeni çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak açıklandı.
GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?
GTA 6'nın çıkış döneminde premium fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor.
GTA 6 hangi türde bir oyun olacak?
GTA 6, Rockstar Games tarafından geliştirilen bir aksiyon–macera oyunu. Grand Theft Auto V'ten sonra serinin sekizinci ana oyunu, toplamda ise 17. oyun olacak.