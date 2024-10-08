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Anker’den silikonsuz TWS K20i kulaklık

Anker, silikonsuz ilk TWS kulaklığı Soundcore K20i ile ses kalitesi, uzun pil ömrü ve rahatlığı bir arada kullanıcılarıyla buluşturuyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip kulaklık, bütçe dostu fiyatıyla sunuluyor. Hafif ve ergonomik yapısıyla kulağa mükemmel şekilde oturan bu kulaklık, uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık vermiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Anker’den silikonsuz TWS K20i kulaklık

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Anker, silikonsuz ilk TWS kulaklığı Soundcore K20i ile ses kalitesi, uzun pil ömrü ve rahatlığı bir arada kullanıcılarıyla buluşturuyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip kulaklık, bütçe dostu fiyatıyla sunuluyor. Hafif ve ergonomik yapısıyla kulağa mükemmel şekilde oturan bu kulaklık, uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık vermiyor.

Tek bir şarjla 6 saat, şarj kutusuyla birlikte toplamda 36 saate kadar çalma süresi sunan Anker Soundcore K20i, hızlı şarj özelliği ile sadece 10 dakikada 2 saatlik ek kullanım süresi veriyor. 13 mm kompozit sürücüler ve Soundcore uygulaması ile sunulan 22 farklı EQ ayarı sayesinde müziğin her detayının en iyi şekilde duyulmasını sağlıyor. 2 mikrofonlu yapay zeka destekli gürültü azaltma teknolojisiyle kristal netliğinde aramalar yapılmasına olanak tanıyan kulaklık, IPX5 suya dayanıklılık sertifikasına sahip.

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