Google’dan ChatGPT ve Grok’a ters köşe: Gemini yola çıktı, çarşı pazar karışacak!

Dünyanın önde gelen teknoloji devleri arasında süren yapay zeka yarışında Google, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni yapay zeka modeli Gemini'yi online bir tanıtım etkinliği ile duyurdu. İlk etapta beklentilere tam anlamıyla cevap veremese de, Google bu yeni AI sistemini en kapsamlı yapay zeka modeli olarak nitelendiriyor.

Yeni AI Sistemi Gemini: GPT-4'ün Yerine Geçmeye Hazır



OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4 modelinin yerini alması beklenen Gemini, üç farklı versiyona sahip. Bu versiyonlar; Gemini Ultra, Pro ve Nano olarak adlandırılıyor. Her biri farklı alanlar ve uygulamalar için özelleştirilmiş bu modeller, Google'ın yapay zeka alanındaki iddiasını güçlendiriyor.