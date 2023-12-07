Google’dan ChatGPT ve Grok’a ters köşe: Gemini yola çıktı, çarşı pazar karışacak!

Google Bard, Gemini Pro ile Güçleniyor
Gemini Pro, ilk olarak Google'ın ChatGPT rakibi Bard tarafından kullanılacak. Şu anda ABD'de İngilizce olarak ve yalnızca metin desteğiyle sunulan bu yeni AI sistem, Google Asistan ve Bard Genel Müdürü Sissie Hsiao tarafından açıklandı. Hsiao, Gemini Pro'nun önceki model sürüş Bard'a göre gelişmiş akıl yürütme, planlama ve anlama yeteneklerine sahip olduğunu belirtti.
13 Aralık'ta Piyasaya Sürülecek Gemini Pro
Gemini Pro, 13 Aralık'ta Google'ın tam olarak yönetilen makine öğrenimi platformu Vertex AI üzerinden kurumsal müşterilere sunulacak. Ardından, Google'ın Generative AI Studio geliştirici paketine dahil edilecek. Gemini, önümüzdeki aylarda Duet AI, Chrome ve Ads gibi Google ürünleri ile Arama'ya entegre edilecek.
Gemini Ultra: 57 Farklı Konuda Uzman Performansı
Gemini Ultra, matematik, fizik, tarih, hukuk ve tıp gibi 57 farklı konuyu kapsayan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) testinde uzman insanlardan daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor.
Google, bu modelin karmaşık konulardaki nüansları ve akıl yürütmeyi başarıyla anlayabildiğini iddia ediyor. Bu gelişme, yapay zeka alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.