SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Google'dan ChatGPT ve Grok'a ters köşe: Gemini yola çıktı, çarşı pazar karışacak!

Google, uzun süren AR-GE çalışmalarının meyvesini vermeye hazırlanıyor. BARD projesinin son aşamasını temsil eden Gemini, yapay zeka konusundaki iddialı özellikleri ve günlük yaşama entegre edilebilirliğiyle dikkat çekiyor. Şirket, proje hakkındaki detayları önceki gün yayınladığı bir video ile duyurdu. Gemini projesi, Microsoft'un Bing arama motorundaki gelişmelerin ardından, Google'ın da bu alandaki iddiasını güçlendirmesiyle birlikte teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Özellikle ChatGPT ile benzer özelliklere sahip olması, yapay zeka alanındaki rekabeti bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 13:31 Güncelleme 07 Aralık 2023, 14:39
Google’dan ChatGPT ve Grok’a ters köşe: Gemini yola çıktı, çarşı pazar karışacak!

Dünyanın önde gelen teknoloji devleri arasında süren yapay zeka yarışında Google, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni yapay zeka modeli Gemini'yi online bir tanıtım etkinliği ile duyurdu. İlk etapta beklentilere tam anlamıyla cevap veremese de, Google bu yeni AI sistemini en kapsamlı yapay zeka modeli olarak nitelendiriyor.

Yeni AI Sistemi Gemini: GPT-4'ün Yerine Geçmeye Hazır

OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4 modelinin yerini alması beklenen Gemini, üç farklı versiyona sahip. Bu versiyonlar; Gemini Ultra, Pro ve Nano olarak adlandırılıyor. Her biri farklı alanlar ve uygulamalar için özelleştirilmiş bu modeller, Google'ın yapay zeka alanındaki iddiasını güçlendiriyor.

Gemini'nin Üç Farklı Versiyonu

Gemini Ultra, Google'ın yapay zeka alanındaki amiral gemisi modeli olarak karşımıza çıkıyor. Gemini Pro ise daha "lite" bir versiyon olarak tanımlanıyor. Mobil cihazlarda çalışabilen Gemini Nano, iki model boyutunda; düşük bellekli cihazlar için Nano-1 (1,8 milyar parametre) ve yüksek bellekli cihazlar için Nano-2 (3,25 milyar parametre) olarak sunuluyor.

Google Bard, Gemini Pro ile Güçleniyor

Gemini Pro, ilk olarak Google'ın ChatGPT rakibi Bard tarafından kullanılacak. Şu anda ABD'de İngilizce olarak ve yalnızca metin desteğiyle sunulan bu yeni AI sistem, Google Asistan ve Bard Genel Müdürü Sissie Hsiao tarafından açıklandı. Hsiao, Gemini Pro'nun önceki model sürüş Bard'a göre gelişmiş akıl yürütme, planlama ve anlama yeteneklerine sahip olduğunu belirtti.

13 Aralık'ta Piyasaya Sürülecek Gemini Pro

Gemini Pro, 13 Aralık'ta Google'ın tam olarak yönetilen makine öğrenimi platformu Vertex AI üzerinden kurumsal müşterilere sunulacak. Ardından, Google'ın Generative AI Studio geliştirici paketine dahil edilecek. Gemini, önümüzdeki aylarda Duet AI, Chrome ve Ads gibi Google ürünleri ile Arama'ya entegre edilecek.

Gemini Ultra: 57 Farklı Konuda Uzman Performansı

Gemini Ultra, matematik, fizik, tarih, hukuk ve tıp gibi 57 farklı konuyu kapsayan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) testinde uzman insanlardan daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor.

Google, bu modelin karmaşık konulardaki nüansları ve akıl yürütmeyi başarıyla anlayabildiğini iddia ediyor. Bu gelişme, yapay zeka alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina’da
Milyonlar asgari ücreti bekliyor! 2. zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama
Yunan basınında tek gündem Başkan Erdoğan’ın ziyareti: Atina’da hayat durdu
SON DAKİKA