Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 27.04.2021 10:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2021 10:06
    ABONE OL

    Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr! Musk açıkladı: Önümüzdeki ay başlıyor

    'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Şimdiye kadarki en yüksek araç üretimi ve teslimatını gerçekleştiren şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 arttı. Öte yandan Tesla'nın CEO'su , küresel düzeyde yaşanmakta olan yarı iletken kıtlığının büyük sorun olduğunu vurguladı. Musk yaptığı açıklamada, tüm bu sorunlara karşın büyük olasılıkla önümüzdeki ay içinde Tesla Model S dağıtımlarının başlayacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    AA
    Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Tesla, 2021'in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

    Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artışla 10,4 milyar dolara yükseldi. Şimdiye kadarki en yüksek araç üretim ve teslimatı gerçekleştirdiğini duyuran şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 5,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

    Şirketin net kârı ise yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2638 artarak 438 milyon dolara çıktı. Tesla'nın net kârı geçen yılın ilk çeyreğinde 16 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

    Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ilk çeyreğinde 0,23 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın ilk çeyreğinde 0,93 dolar olarak kaydedildi.

    Tesla, ocak-mart döneminde küresel çapta 184 bin 800 aracın teslimatını gerçekleştirdi.



        ELON MUSK: YAŞANAN CHİP KITLIĞI BÜYÜK SORUN
        ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, küresel düzeyde yaşanmakta olan yarı iletken kıtlığının büyük sorun olduğunu vurguladı.

        Musk yaptığı açıklamada, tüm bu sorunlara karşın büyük olasılıkla önümüzdeki ay içinde Tesla Model S dağıtımlarının başlayacağını duyurdu. Buna göre Tesla'nın yeni modelinin "yüksek kapasite ile üretimi" bu yılın üçüncü çeyreğinde ve seri üretimi de 2022 yılında başlayacak.

        Musk'ın açıklamaları, Tesla'nın gelirlerini, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artırdığına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından geldi.

        ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems CEO'su Chuck Robbins de Cumartesi günü yaptığı açıklamada, küresel düzeyde etkili olan chip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        BBC'nin sorularını yanıtlayan Robbins, giderek büyüyen chip kıtlığına ilişkin olarak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, chip kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi birçok chip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları için, chip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.

        Robbins ayrıca, yarı iletken müşterileri aşırı yüksek talep nedeniyle çoklu sipariş vermekten korktukları için durumun kötüleştiğine ilişkin endişelerini de ekledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sistemcoin'de dikkat çeken ilişkiler ağı
        Haberler Teknoloji Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr! Musk açıkladı: Önümüzdeki ay başlıyor