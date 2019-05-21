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  • 21.05.2019 08:35
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:11

Son dakika: kararını erteledi

, kara listedeki 'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Huawei bu süreçte, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi i ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek. ABD, böylelikle Huawei teknolojisine dayanan bazı ürün ve hizmetlerin sekteye uğramasını engellemeyi amaçlıyor. Fakat Huawei, yeni ürün üretmek için ABD üretimi parça ve bileşenleri satın alamayacak.

'nin kara listeye alınmasının ardından uygulanan ticari kısıtlamaların bazıları tarafından 90 günlüğüne ertelendi. Huawei bu süreçte, ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.

ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi i gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor.

Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Reuters'a yaptığı açıklamada söz konusu 90 gün boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını da belirtti.

Uzmanlar ise 90 günü kapsayan kararla internet, bilgisayar ve cep telefonları sistemlerinin olası bir çöküşünün engellenmesinin amaçlandığını belirtiyor.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlaaralarında Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış ve , Intel, Broadcom, Qualcomm gibi ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri Huawei ile işbirliğini durduracağını açıklamıştı.

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