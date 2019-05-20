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  • 20.05.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 12:01

Son dakika: 'den, Huawei'nin anlaşmasının bozulması sonrası ilk açıklama

’ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada Washington yönetiminin Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei’ye getirdiği yasağın ardından alınacak önlemler için “bekleyin ve görün” uyarısı yapıldı.

Kriz sonrası Çin'den ilk açıklama: Bekleyin ve görün
Sözcüsü Geng Shuang'ın açıklamaları, ABD 'nın ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını koruma amacıyla ABD'li şirketlerin Huawei ile çalışmasını yasaklamasının ardından geldi.

Bunun yanında ABD merkezli teknoloji şirketi , hizmetlerinin Huawei cihazlarında yasaklanacağını açıkladı. Google'dan yapılan açıklamada şirketin Ticaret Bakanlığı kararına uyması gerektiği belirtilirken, mevcut Huawei kullanıcılarının "Google Play ve Google Play Protect" gibi hizmetleri kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.

Ek olarak medyada yer alan bazı haberlerde merkezli çip üreticisi Infineon Technologies'in Huawei'ye yapılan teslimatları durduracağı iddia edildi. ABD merkezli çip üreticileri Intel ve Qualcomm'un da Washington'ın kararı üzerine Huawei'ye yazılım ve ürün göndermeyi bıraktığı belirtildi...

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