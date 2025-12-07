Volkan Demirel Gençlerbirliği'ndeki görevinden istifa etti

Demirel, mücadele öncesinde beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, "Belki de sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Bunun bilincindeyiz. Kazanmak istiyoruz. Maç sonunda skordan bağımsız söyleyeceklerim daha fazla olacaktır." ifadelerini kullanarak ayrılığın sinyallerini vermişti.