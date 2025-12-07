PODCAST CANLI YAYIN

Volkan Demirel Gençlerbirliği'ndeki görevinden istifa etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup ederken teknik direktör Volkan Demirel kararını açıkladı. Başkent ekibinde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Volkan Demirel Gençlerbirliği'ndeki görevinden istifa etti

Demirel, mücadele öncesinde beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, "Belki de sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Bunun bilincindeyiz. Kazanmak istiyoruz. Maç sonunda skordan bağımsız söyleyeceklerim daha fazla olacaktır." ifadelerini kullanarak ayrılığın sinyallerini vermişti.

Volkan Demirel (AA)Volkan Demirel (AA)

İSTİFA KARARININ NEDENİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, görevinden ayrıldığını açıkladı. Demirel'in bu kararı almasında kulüpte yaşanan başkan ve yönetim değişikliğinin etkili olduğu belirtildi. Mevcut başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi, Demirel'in istifa kararında belirleyici rol oynadı.

Volkan Demirel (AA)Volkan Demirel (AA)

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİ BAŞKANI ARDA ÇAKMAK

Öte yandan kulüpte Olağanüstü Genel Kurul ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Mali plan ve denetim raporlarının açıklandığı genel kurulda, Başkan Mehmet Kaya ve aday olması beklenen Çağrı Çetin'in çekilmesiyle seçim tek adayla yapıldı. Arda Çakmak, açık oylamayla Gençlerbirliği'nin yeni başkanı seçildi.

Alkaralardan net galibiyet! Gençlerbirliği - Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCUAlkaralardan net galibiyet! Gençlerbirliği - Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
Alkaralar'dan net galibiyet! Gençlerbirliği - Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban üst düzey heyetle Türkiye'ye geliyor
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Sosyal medyada alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret eden yayıncı tutuklandı
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Washington-Caracas hattı alev alev: Trump'tan saha genişletme kararı: "Yakında başlayacağız" diyerek açıkladı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı
Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın her şeyi planlı! Paraları 5 günde kriptoya çevirdi... Soğuk cüzdanla firar etti
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!
İstanbul'da kanlı eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı, A Haber'de ortaya çıkan örgüt yazışmaları kan dondurdu
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede | İmamoğlu'nun "gölge" oyunu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak transfer çalımı
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Helal puan"
CHP'li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı
Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor
Galatasaray'a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli