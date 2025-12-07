Volkan Demirel Gençlerbirliği'ndeki görevinden istifa etti
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup ederken teknik direktör Volkan Demirel kararını açıkladı. Başkent ekibinde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini duyurdu.
Demirel, mücadele öncesinde beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, "Belki de sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Bunun bilincindeyiz. Kazanmak istiyoruz. Maç sonunda skordan bağımsız söyleyeceklerim daha fazla olacaktır." ifadelerini kullanarak ayrılığın sinyallerini vermişti.
İSTİFA KARARININ NEDENİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, görevinden ayrıldığını açıkladı. Demirel'in bu kararı almasında kulüpte yaşanan başkan ve yönetim değişikliğinin etkili olduğu belirtildi. Mevcut başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi, Demirel'in istifa kararında belirleyici rol oynadı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİ BAŞKANI ARDA ÇAKMAK
Öte yandan kulüpte Olağanüstü Genel Kurul ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Mali plan ve denetim raporlarının açıklandığı genel kurulda, Başkan Mehmet Kaya ve aday olması beklenen Çağrı Çetin'in çekilmesiyle seçim tek adayla yapıldı. Arda Çakmak, açık oylamayla Gençlerbirliği'nin yeni başkanı seçildi.