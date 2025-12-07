PODCAST CANLI YAYIN

Alkaralar'dan net galibiyet! Gençlerbirliği - Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. İstanbul temsilcisi ise bir maçtan daha mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Oğulcan Ülgün'ün golüyle öne geçen kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıda farkı açtı. 65. dakikada Sekou Koita skoru 2-0'a taşıdı. Maçın 74. dakikasında sahneye çıkan Metehan Mimaroğlu ise karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü attı.

Dele Bashiru (AA)

ALKARALAR NEFES ALDI

Bu sonuçla 2 maçlık galibiyet özlemine son veren Gençlerbirliği puanını 14'e yükselterek küme düşme hattından çıktı. Ligde zor günler geçiren Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 8 puanda kalarak haftayı son sırada tamamladı.

Seko Koita'nın gol sevinci (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Gençlerbirliği'nde sağ kanattan Niang'ın topuk pasıyla ceza alanına sokulan Göktan, çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

27. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu Thalisson ceza yayına doğru çıkardı. Pereira'nın gelişine sert şutunda top dışarı çıktı.

28. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Pedro Pereira, ceza sahasına koşu yapan Oğulcan'a pasını aktardı. Oğulcan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

52. dakikada başkent ekibi ikinci gole çok yaklaştık. Sol kanattan gelişen hızlı atakta Oğulcan Ülgün, topu yerden içeriye çevirdi. Koita'nın şutunda Fatih Karagümrük'un stoperi Roco, topu kale çizgisinden çıkardı.

53. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayında topla buluşan Dele-Bashiru'nun sert şutunda top üst direkten döndü.

65. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Metehan Mimaroğlu'nun pasında ceza yayında topu alan Koita, rakiplerinden sıyrılarak içeriye kat etti. Malili futbolcu, sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu uzak kale direğinin dibinden ağlara gönderdi: 2-0. Koita, Gençlerbirliği formasıyla ilk golünü attı.

69. dakikada Niang'ın şutunda filelere giden top, VAR incelemesinin ardından gol değeri kazanmadı.

74. dakikada ev sahibi takım üçüncü golü buldu. Tongya'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Niang'ın şutunda Grbic'ten dönen topu Metehan Mimaroğlu tamamladı: 3-0.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yönetim değişikliğinin ardından çıktığı ilk maçı kazanan Gençlerbirliği, ligde bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

Ligde iki maç sonra galip gelen Gençlerbirliği puanını 14'e yükseltirken, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 8 puanda kaldı.

Öte yandan başkent ekibinde Ali Ekber Düzgün, başkan değişikliği sonrası bugünkü maçta yeniden kulübede sportif direktör olarak görev yaptı.

Seko Koita (AA)

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çavuş, Mücahid Adem Çelebi

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 55 Metehan Mimaroğlu), Göktan Gürpüz (Dk. 77 Onyekuru), Koita (Dk. 86 Samed Onur), Tongya (Dk. 86 Dal Varesanovic), Niang (Dk. 86 Furkan Ayaz Özcan)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Roco (Dk. 82 Çağtay Kurukalıp), Esgaio, Kranevitter, Doh (Dk. 71 Gray), Berkay Özcan, Johnson (Dk. 62 Barış Kalaycı), Serginho, Fofana

Goller: Dk. 29 Oğulcan Ülgün, Dk. 65 Koita, Dk. 74 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 11 Doh, Dk. 76 Grbic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 40 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)

