2 gol var kazanan yok! Konyaspor - Rizespor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta Konya'da sürdü. Konyaspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. İşte yaşananlar...
Konyaspor ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'de kozlarını paylaştı.
İki takım için de kritik öneme sahip randevuda gol perdesini Samet Akaydın açtı ve ilk devre konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci devrede umut Nayir, dakikalar 66'yı gösterirken penaltıdan tabelayı eşitleyen isim oldu.
Maç 1-1 bitti.
Konyaspor puanını 17'ye, Rizespor ise 16'ya yükseltti. Yeşil beyazlılar gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Karadeniz temsilcisi ise Eyüpspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza ceza sahası içinde Uğurcan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
35. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
45+1. dakikada Laci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Samet Akaydin kale önünde kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jo Jin-Ho, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Pedrinho, Enis Bardhi, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Calusic, Melih Bostan, İsmail Esat Buğa, Utku Eriş, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Sakyi, Olawoyin, Augosto, Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Mocsi, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Halil Devrvişoğlu, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Zeqiri, Jurecka, Sagnan