2 gol var kazanan yok! Konyaspor - Rizespor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Konyaspor ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'de kozlarını paylaştı.

İki takım için de kritik öneme sahip randevuda gol perdesini Samet Akaydın açtı ve ilk devre konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci devrede umut Nayir, dakikalar 66'yı gösterirken penaltıdan tabelayı eşitleyen isim oldu.

Maç 1-1 bitti.

Konyaspor puanını 17'ye, Rizespor ise 16'ya yükseltti. Yeşil beyazlılar gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Karadeniz temsilcisi ise Eyüpspor'u konuk edecek.