Hegemonyaya son! Formula 1'de 2025 sezonu şampiyonu Lando Norris

Dünyanın 1 numaralı motor sporları organizasyonu Formula 1'de şampiyon belli oldu. Lando Norris, son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen'in önünde adını zirveye yazdırmayı başardı ve kariyerindeki ilk zaferini elde etti. İşte Abu Dabi GP'de yaşananlar...

Belçika asıllı İngiliz pilot Lando Norris, Formula 1'in 2025 sezonda şampiyon oldu.

104 puanlık farkı kapatarak son yarışa kadar umudunu koruyan Verstappen, Abu Dabi'de kazanan taraf olsa da 2 puan farkla sezonu ikinci sırada bitirdi.

Formula 1'in son yarışında start anı (EPA)Formula 1'in son yarışında start anı (EPA)

İLK 2 TURDA SÜRPRİZ ATAK

İlk iki tur ikinci ve üçüncü sıradaki Oscar Piastri ile Landor Norris'in arasındaki rekabetle geçti. Verstappen en önde devam ederken Piastri ikinci oldu. Norris ise üçüncülüğe geriledi.

Oscar Piastri (AFP)Oscar Piastri (AFP)

VERSTAPPEN LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde tur zamanları sıkışmaya devam ederken liderlik mücadelesi giderek kızışıyor. 4. turda Red Bull pilotu Max Verstappen, Oscar Piastri'nin 1.8 saniye önünde yer alarak rahat bir şekilde zirvede ilerliyor. McLaren'da Piastri'nin 1.2 saniye gerisinde bulunan takım arkadaşı Lando Norris ise ikincilik mücadelesini sürdürüyor.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Norris'in yalnızca 0.4 saniye arkasında yakın takibini devam ettiriyor. Mercedes'ten George Russell da Fernando Alonso'yu geçerek temposunu artırdı ve Leclerc'in hemen peşine yerleşti.

LECLERC YAKIN MARKAJDA

Ferrari pilotu Charles Leclerc, önündeki Lando Norris'i oldukça yakından takip ediyor 10. tur itibarıyla aradaki fark 0.898 olarak seyretti.

"Verstappen'in lastiklerinde ufalanma başladı. Senin lastiklerin daha iyi durumda"

11. turda McLaren pit ekibi

Max Verstappen (AFP)Max Verstappen (AFP)

İLK PIT STOP NORRIS'TEN

Şampiyonu belirleyen Abu Dabi GP'de ilk pit stop kararı Lando Norris'ten geldi. Belçika asıllı İngiliz yarış pilotu, 17. turda takım ekibinin yanından kısa sürede çıkarak yarışa devam etti.

20. TUDA NORRIS ŞOV

Pit stop sonrasında geriye düşen Lando Norris, önündeki Lawson ve Stroll'ü geçerek şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.

22. turda Lando Norris'in 2.2 saniye önünde Mac Verstappen'in takım arkadaşı Yuki Tsunoda var.

Abu Dabi GP'de start anı (AFP)Abu Dabi GP'de start anı (AFP)

TSUNODA'YA CEZA NORRIS'E DEVAM

Yarışta iki pilottan Tsunoda, yön değiştirmekten dolayı 5 saniye ceza aldı.

Lando Norris ise dışarıdan gelme konusunda yapılan inceleme sonrasında cezaya çarptırılmadı.

Yuki Tsunoda (REUTERS)Yuki Tsunoda (REUTERS)

41. TURDA NORRIS YENİDEN ÜÇÜNCÜ

Verstappen yarış lideri, Piastri 1.7 saniye geride. İki kez pite giren Norris 28.2 saniye takibi sürdürdü. Leclerc, Russell'ı geçerek 4. sıraya yükseldi.

Max Verstappen'in pit stopu (AFP)Max Verstappen'in pit stopu (AFP)

MAX MUCİZE BEKLEDİ

Max Verstappen, "Charles yakalıyor mu?" diye sordu. Yarış mühendisi Lambiase, "Eşit gibiler Max, son tur bir kaç ondalık saniye daha hızlıydı ama büyük bir fark yok." dedi. Max Verstappen mucize bekledi ama yarış sakin biçimde devam etti.

Lando Norris (AFP)Lando Norris (AFP)

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANINDA SON DURUM


Pilotlar Klasmanı

1 Lando Norris 423
2 Max Verstappen 421
3 Oscar Piastri 410
4 George Russell 319
5 Charles Leclerc 242
6 Lewis Hamilton 156
7 Kimi Antonelli 150
8 Alexander Albon 73
9 Carlos Sainz 64
10 Fernando Alonso 56
11 Nico Hulkenberg 51
12 Isack Hadjar 51
13 Oliver Bearman 41
14 Liam Lawson 38
15 Esteban Ocon 38
16 Lance Stroll 33
17 Yuki Tsunoda 33
18 Pierre Gasly 22
19 Gabriel Bortoleto 19
20 Franco Colapinto 0
21 Jack Doohan 0

Charles Leclerc (AFP)Charles Leclerc (AFP)

Takımlar Klasmanı

1 McLaren 833
2 Mercedes 469
3 Red Bull Racing 451
4 Ferrari 398
5 Williams 137
6 Racing Bulls 92
7 Aston Martin 89
8 Haas F1 Team 79
9 Kick Sauber 70
10 Alpine 22
