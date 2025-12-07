Hegemonyaya son! Formula 1'de 2025 sezonu şampiyonu Lando Norris
Dünyanın 1 numaralı motor sporları organizasyonu Formula 1'de şampiyon belli oldu. Lando Norris, son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen'in önünde adını zirveye yazdırmayı başardı ve kariyerindeki ilk zaferini elde etti. İşte Abu Dabi GP'de yaşananlar...
Belçika asıllı İngiliz pilot Lando Norris, Formula 1'in 2025 sezonda şampiyon oldu.
104 puanlık farkı kapatarak son yarışa kadar umudunu koruyan Verstappen, Abu Dabi'de kazanan taraf olsa da 2 puan farkla sezonu ikinci sırada bitirdi.
İLK 2 TURDA SÜRPRİZ ATAK
İlk iki tur ikinci ve üçüncü sıradaki Oscar Piastri ile Landor Norris'in arasındaki rekabetle geçti. Verstappen en önde devam ederken Piastri ikinci oldu. Norris ise üçüncülüğe geriledi.
VERSTAPPEN LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR
Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde tur zamanları sıkışmaya devam ederken liderlik mücadelesi giderek kızışıyor. 4. turda Red Bull pilotu Max Verstappen, Oscar Piastri'nin 1.8 saniye önünde yer alarak rahat bir şekilde zirvede ilerliyor. McLaren'da Piastri'nin 1.2 saniye gerisinde bulunan takım arkadaşı Lando Norris ise ikincilik mücadelesini sürdürüyor.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Norris'in yalnızca 0.4 saniye arkasında yakın takibini devam ettiriyor. Mercedes'ten George Russell da Fernando Alonso'yu geçerek temposunu artırdı ve Leclerc'in hemen peşine yerleşti.
LECLERC YAKIN MARKAJDA
Ferrari pilotu Charles Leclerc, önündeki Lando Norris'i oldukça yakından takip ediyor 10. tur itibarıyla aradaki fark 0.898 olarak seyretti.
"Verstappen'in lastiklerinde ufalanma başladı. Senin lastiklerin daha iyi durumda"
11. turda McLaren pit ekibi
İLK PIT STOP NORRIS'TEN
Şampiyonu belirleyen Abu Dabi GP'de ilk pit stop kararı Lando Norris'ten geldi. Belçika asıllı İngiliz yarış pilotu, 17. turda takım ekibinin yanından kısa sürede çıkarak yarışa devam etti.
20. TUDA NORRIS ŞOV
Pit stop sonrasında geriye düşen Lando Norris, önündeki Lawson ve Stroll'ü geçerek şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.
22. turda Lando Norris'in 2.2 saniye önünde Mac Verstappen'in takım arkadaşı Yuki Tsunoda var.
TSUNODA'YA CEZA NORRIS'E DEVAM
Yarışta iki pilottan Tsunoda, yön değiştirmekten dolayı 5 saniye ceza aldı.
Lando Norris ise dışarıdan gelme konusunda yapılan inceleme sonrasında cezaya çarptırılmadı.
41. TURDA NORRIS YENİDEN ÜÇÜNCÜ
Verstappen yarış lideri, Piastri 1.7 saniye geride. İki kez pite giren Norris 28.2 saniye takibi sürdürdü. Leclerc, Russell'ı geçerek 4. sıraya yükseldi.
MAX MUCİZE BEKLEDİ
Max Verstappen, "Charles yakalıyor mu?" diye sordu. Yarış mühendisi Lambiase, "Eşit gibiler Max, son tur bir kaç ondalık saniye daha hızlıydı ama büyük bir fark yok." dedi. Max Verstappen mucize bekledi ama yarış sakin biçimde devam etti.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANINDA SON DURUM
Pilotlar Klasmanı
|1
|Lando Norris
|423
|2
|Max Verstappen
|421
|3
|Oscar Piastri
|410
|4
|George Russell
|319
|5
|Charles Leclerc
|242
|6
|Lewis Hamilton
|156
|7
|Kimi Antonelli
|150
|8
|Alexander Albon
|73
|9
|Carlos Sainz
|64
|10
|Fernando Alonso
|56
|11
|Nico Hulkenberg
|51
|12
|Isack Hadjar
|51
|13
|Oliver Bearman
|41
|14
|Liam Lawson
|38
|15
|Esteban Ocon
|38
|16
|Lance Stroll
|33
|17
|Yuki Tsunoda
|33
|18
|Pierre Gasly
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|19
|20
|Franco Colapinto
|0
|21
|Jack Doohan
|0
Takımlar Klasmanı
|1
|McLaren
|833
|2
|Mercedes
|469
|3
|Red Bull Racing
|451
|4
|Ferrari
|398
|5
|Williams
|137
|6
|Racing Bulls
|92
|7
|Aston Martin
|89
|8
|Haas F1 Team
|79
|9
|Kick Sauber
|70
|10
|Alpine
|22