Formula 1'de şampiyonluk günü! Abu Dabi GP CANLI TAKİP
Dünyanın 1 numaralı motors sporları organizasyonu Formula 1'de şampiyon bugün belirleniyor. Pilotlar klasmanında Lando Norris, Max Verstappen ve Oscar Piastri'nin kıyasıya mücadelesinden galip çıkacak isim diğer ihtimallere göre adını zirveye yazdırabilir. Abu Dabi'deki yarışı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, heyecan dolu şampiyonluk düğümünü çözecek. Yarış, Yas Marina Pisti'nde gerçekleştiriliyor.
İLK 2 TURDA SÜRPRİZ ATAK
İlk iki tur ikinci ve üçüncü sıradaki Oscar Piastri ile Landor Norris'in arasındaki rekabetle geçti. Verstappen en önde devam ederken Piastri ikinci oldu. Norris ise üçüncülüğe geriledi.
VERSTAPPEN LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR
Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde tur zamanları sıkışmaya devam ederken liderlik mücadelesi giderek kızışıyor. 4. turda Red Bull pilotu Max Verstappen, Oscar Piastri'nin 1.8 saniye önünde yer alarak rahat bir şekilde zirvede ilerliyor. McLaren'da Piastri'nin 1.2 saniye gerisinde bulunan takım arkadaşı Lando Norris ise ikincilik mücadelesini sürdürüyor.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Norris'in yalnızca 0.4 saniye arkasında yakın takibini devam ettiriyor. Mercedes'ten George Russell da Fernando Alonso'yu geçerek temposunu artırdı ve Leclerc'in hemen peşine yerleşti.
LECLERC YAKIN MARKAJDA
Ferrari pilotu Charles Leclerc, önündeki Lando Norris'i oldukça yakından takip ediyor 10. tur itibarıyla aradaki fark 0.898 olarak seyretti.
"Verstappen'in lastiklerinde ufalanma başladı. Senin lastiklerin daha iyi durumda"
11. turda McLaren pit ekibi
İLK PIT STOP NORRIS'TEN
Şampiyonu belirleyen Abu Dabi GP'de ilk pit stop kararı Lando Norris'ten geldi. Belçika asıllı İngiliz yarış pilotu, 17. turda takım ekibinin yanından kısa sürede çıkarak yarışa devam etti.
20. TUDA NORRIS ŞOV
Pit stop sonrasında geriye düşen Lando Norris, önündeki Lawson ve Stroll'ü geçerek şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.
22. turda Lando Norris'in 2.2 saniye önünde Mac Verstappen'in takım arkadaşı Yuki Tsunoda var.
TSUNODA'YA CEZA NORRIS'E DEVAM
Yarışta iki pilottan Tsunoda, yön değiştirmekten dolayı 5 saniye ceza aldı.
Lando Norris ise dışarıdan gelme konusunda yapılan inceleme sonrasında cezaya çarptırılmadı.
NORRIS ŞAMPİYONLUĞU NASIL İLAN EDER?
Sezonun son düzlüklerinde şampiyonluk hesapları netleşti. Verstappen'in dünya şampiyonu olabilmesi için yarışı kazanması ve lider Norris'in ilk üç dışında bitirmesi gerekiyor. Norris ise podyuma çıktığı takdirde sonuç ne olursa olsun kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu ilan edecek.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANINDA SON DURUM
Pilotlar Klasmanı (İlk 5)
Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan
Max Verstappen (Hollanda): 396 puan
Oscar Piastri (Avustralya): 392 puan
George Russell (Büyük Britanya): 309 puan
Charles Leclerc (Monako): 230 puan
Takımlar Klasmanı (İlk 5)
McLaren: 800 puan
Mercedes: 459 puan
Red Bull Racing: 426 puan
Ferrari: 382 puan
Williams: 137 puan