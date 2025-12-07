PODCAST CANLI YAYIN

Formula 1'de şampiyonluk günü! Abu Dabi GP CANLI TAKİP

Dünyanın 1 numaralı motors sporları organizasyonu Formula 1'de şampiyon bugün belirleniyor. Pilotlar klasmanında Lando Norris, Max Verstappen ve Oscar Piastri'nin kıyasıya mücadelesinden galip çıkacak isim diğer ihtimallere göre adını zirveye yazdırabilir. Abu Dabi'deki yarışı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Formula 1'de şampiyonluk günü! Abu Dabi GP CANLI TAKİP

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, heyecan dolu şampiyonluk düğümünü çözecek. Yarış, Yas Marina Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Formula 1'in son yarışında start anı (EPA)Formula 1'in son yarışında start anı (EPA)

İLK 2 TURDA SÜRPRİZ ATAK

İlk iki tur ikinci ve üçüncü sıradaki Oscar Piastri ile Landor Norris'in arasındaki rekabetle geçti. Verstappen en önde devam ederken Piastri ikinci oldu. Norris ise üçüncülüğe geriledi.

Oscar Piastri (AFP)Oscar Piastri (AFP)

VERSTAPPEN LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde tur zamanları sıkışmaya devam ederken liderlik mücadelesi giderek kızışıyor. 4. turda Red Bull pilotu Max Verstappen, Oscar Piastri'nin 1.8 saniye önünde yer alarak rahat bir şekilde zirvede ilerliyor. McLaren'da Piastri'nin 1.2 saniye gerisinde bulunan takım arkadaşı Lando Norris ise ikincilik mücadelesini sürdürüyor.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Norris'in yalnızca 0.4 saniye arkasında yakın takibini devam ettiriyor. Mercedes'ten George Russell da Fernando Alonso'yu geçerek temposunu artırdı ve Leclerc'in hemen peşine yerleşti.

LECLERC YAKIN MARKAJDA

Ferrari pilotu Charles Leclerc, önündeki Lando Norris'i oldukça yakından takip ediyor 10. tur itibarıyla aradaki fark 0.898 olarak seyretti.

"Verstappen'in lastiklerinde ufalanma başladı. Senin lastiklerin daha iyi durumda"

11. turda McLaren pit ekibi

Max Verstappen (AFP)Max Verstappen (AFP)

İLK PIT STOP NORRIS'TEN

Şampiyonu belirleyen Abu Dabi GP'de ilk pit stop kararı Lando Norris'ten geldi. Belçika asıllı İngiliz yarış pilotu, 17. turda takım ekibinin yanından kısa sürede çıkarak yarışa devam etti.

20. TUDA NORRIS ŞOV

Pit stop sonrasında geriye düşen Lando Norris, önündeki Lawson ve Stroll'ü geçerek şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.

22. turda Lando Norris'in 2.2 saniye önünde Mac Verstappen'in takım arkadaşı Yuki Tsunoda var.

Abu Dabi GP'de start anı (AFP)Abu Dabi GP'de start anı (AFP)

TSUNODA'YA CEZA NORRIS'E DEVAM

Yarışta iki pilottan Tsunoda, yön değiştirmekten dolayı 5 saniye ceza aldı.

Lando Norris ise dışarıdan gelme konusunda yapılan inceleme sonrasında cezaya çarptırılmadı.

Yuki Tsunoda (REUTERS)Yuki Tsunoda (REUTERS)

NORRIS ŞAMPİYONLUĞU NASIL İLAN EDER?

Sezonun son düzlüklerinde şampiyonluk hesapları netleşti. Verstappen'in dünya şampiyonu olabilmesi için yarışı kazanması ve lider Norris'in ilk üç dışında bitirmesi gerekiyor. Norris ise podyuma çıktığı takdirde sonuç ne olursa olsun kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

Lando Norris (AFP)Lando Norris (AFP)

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANINDA SON DURUM


Pilotlar Klasmanı (İlk 5)

Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

Max Verstappen (Hollanda): 396 puan

Oscar Piastri (Avustralya): 392 puan

George Russell (Büyük Britanya): 309 puan

Charles Leclerc (Monako): 230 puan

Charles Leclerc (AFP)Charles Leclerc (AFP)

Takımlar Klasmanı (İlk 5)

McLaren: 800 puan

Mercedes: 459 puan

Red Bull Racing: 426 puan

Ferrari: 382 puan

Williams: 137 puan

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban üst düzey heyetle Türkiye'ye geliyor
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Sosyal medyada alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret eden yayıncı tutuklandı
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Washington-Caracas hattı alev alev: Trump'tan saha genişletme kararı: "Yakında başlayacağız" diyerek açıkladı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı
Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın her şeyi planlı! Paraları 5 günde kriptoya çevirdi... Soğuk cüzdanla firar etti
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!
İstanbul'da kanlı eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı, A Haber'de ortaya çıkan örgüt yazışmaları kan dondurdu
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede | İmamoğlu'nun "gölge" oyunu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak transfer çalımı
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Helal puan"
CHP'li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı
Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor
Galatasaray'a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli