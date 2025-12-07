Formula 1'de şampiyonluk günü! Abu Dabi GP CANLI TAKİP

Pit stop sonrasında geriye düşen Lando Norris, önündeki Lawson ve Stroll'ü geçerek şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.

Yuki Tsunoda (REUTERS)

NORRIS ŞAMPİYONLUĞU NASIL İLAN EDER?

Sezonun son düzlüklerinde şampiyonluk hesapları netleşti. Verstappen'in dünya şampiyonu olabilmesi için yarışı kazanması ve lider Norris'in ilk üç dışında bitirmesi gerekiyor. Norris ise podyuma çıktığı takdirde sonuç ne olursa olsun kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu ilan edecek.