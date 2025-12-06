TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası ilk açıklama!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası konuştu. Hacıosmanoğlu, "Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u ağırladı.
Sarı kırmızılıların 3-2 kazandığı maçın son dakikalarında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı. Samsunspor cephesi, Kazımcan'ın koluna çarpan top için penaltı beklerken, hakem Mehmet Türkmen ve VAR Onur Özütoprak oyunu devam ettirmişti.
"GEREKENİ YAPACAĞIM"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası HT Spor'a konuştu:
"Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım"