TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası ilk açıklama!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u ağırladı.

Sarı kırmızılıların 3-2 kazandığı maçın son dakikalarında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı. Samsunspor cephesi, Kazımcan'ın koluna çarpan top için penaltı beklerken, hakem Mehmet Türkmen ve VAR Onur Özütoprak oyunu devam ettirmişti.