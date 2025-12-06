PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta gündem yeniden Axel Disasi!

Beşiktaş, Chelsea'de forma şansı bulamayan stoper Axel Disasi ile ilgileniyor. Chelsea'de 61 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Fransız oyuncunun sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar resmen başladı. Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber, listede yer alan oyuncularla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere yurt dışına gitti.

Siyah-beyazlılar, yapılacak takviyelerde sol bek, stoper ve orta sahaya öncelik verecek. Kartal'ın stoper adayları arasında Chelsea'de forma giyen Axel Disasi de bulunuyor.

Yaz transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelen Disasi, Chelsea'de forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor.



PERFORMANSI

Chelsea'de 61 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Fransız oyuncunun sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

