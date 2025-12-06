Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir - Fenerbahçe hakemi kim? Maç hangi kanalda?

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin durumları hala netlik kazanmazken, kart cezaları nedeniyle Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer alamayacak. Futbolseverler ise bu önemli mücadelenin detaylarını merak ediyor. İşte RAMS Başakşehir–Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar…