PODCAST CANLI YAYIN

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir - Fenerbahçe hakemi kim? Maç hangi kanalda?

Süper Lig’in 15. haftasında heyecan doruğa çıkıyor. RAMS Başakşehir, bu hafta Fenerbahçe’yi ağırlayarak kritik bir sınava çıkacak. Son haftalarda yenilmezlik ivmesini koruyan ve şampiyonluk yarışında fire vermek istemeyen sarı-lacivertli ekip, derbi beraberliğinin ardından yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir - Fenerbahçe hakemi kim? Maç hangi kanalda?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir - Fenerbahçe hakemi kim? Maç hangi kanalda?

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin durumları hala netlik kazanmazken, kart cezaları nedeniyle Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer alamayacak. Futbolseverler ise bu önemli mücadelenin detaylarını merak ediyor. İşte RAMS Başakşehir–Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda start alacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı, 6 Aralık Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçeden Sörloth hamlesi!Fenerbahçeden Sörloth hamlesi!
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
Penaltı krizi sonrası Fenerbahçe’den çok sert açıklamaPenaltı krizi sonrası Fenerbahçe’den çok sert açıklama
Penaltı krizi sonrası Fenerbahçe’den çok sert açıklama

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı
Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? "İkiz kardeş" iddiası... Soygun tarihinin sırrı
Ekosistem'in ucu İYİ Parti'ye mi uzanacak? "Müsavat Dervişoğlu sussa da Meral Akşener konuşmalı"
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
Börekçiye dalan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Fren tutmadı
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltı listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı... | Sağlık kontrolünden geçirildiler
İstanbul Erkek Lisesi’nde "kız" kavgası! Aileler ayakta
Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi
8 il için kırmızı alarm! Karla karışık fırtına yolda: Çat kapı gelecek
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Yeşilçam’ın ikonu 71 yaşında hala efsane: Gülşen Bubikoğlu deri stiliyle ortalığı salladı