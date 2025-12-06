Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir - Fenerbahçe hakemi kim? Maç hangi kanalda?
Süper Lig’in 15. haftasında heyecan doruğa çıkıyor. RAMS Başakşehir, bu hafta Fenerbahçe’yi ağırlayarak kritik bir sınava çıkacak. Son haftalarda yenilmezlik ivmesini koruyan ve şampiyonluk yarışında fire vermek istemeyen sarı-lacivertli ekip, derbi beraberliğinin ardından yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir - Fenerbahçe hakemi kim? Maç hangi kanalda?
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin durumları hala netlik kazanmazken, kart cezaları nedeniyle Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer alamayacak. Futbolseverler ise bu önemli mücadelenin detaylarını merak ediyor. İşte RAMS Başakşehir–Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar…
RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda start alacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı, 6 Aralık Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.
RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?
Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.