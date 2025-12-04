PODCAST CANLI YAYIN

Victor Osimhen'e dünya devi talip! Efsane isim duyurdu

Sezon başında dünyada geniş yankı uyandıran bir hamleyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Galatasaray’ın hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi yolculuğunda en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Napoli’den kiralandığı dönemde gösterdiği performans sonrası sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün bonservisini rekor bir bedelle aldı. Yıldız ismin transferi üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen Avrupa devlerinin ilgisi devam ediyor. Efsane isimlerden biri, kulüp ismi vererek söylentileri daha da alevlendirdi.

Giriş Tarihi:
Victor Osimhen'e dünya devi talip! Efsane isim duyurdu

Galatasaray, Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli öderken, sözleşmeye bir sonraki satıştan %10 pay maddesi de eklendi. 4 yıllık anlaşmaya imza atan Nijeryalı golcüye her sezon 15 milyon Euro garanti ücret, bunun yanında 1 milyon Euro sadakat primi ve 5 milyon Euro imaj hakkı ödeneceği duyurulmuştu. Bu anlaşma Türk futbol tarihinin en büyük transfer operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Victor Nelsson (AA)Victor Nelsson (AA)

SUNDAY OLISEH'TEN ŞOK AÇIKLAMA

Nijerya futbolunun efsane isimlerinden, kariyerinde Ajax, Borussia Dortmund ve Juventus gibi Avrupa devlerinde forma giymiş olan Sunday Oliseh, Osimhen'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Oliseh, "Sunday Oliseh's Global Football Insights" adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada, yıldız golcüyü isteyen kulübün adını paylaştı.

Victor Nelsson (AA)Victor Nelsson (AA)

"REAL MADRID OYUNCUYLA İLGİLENİYOR"

Oliseh, Real Madrid'in Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid artık Vinicius'a 'git' diyebilme lüksüne sahip, çünkü sen gidersen Mbappé de doğal pozisyonuna dönebilir. Ayrıca Osimhen'in adaylardan biri olma ihtimali var. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim ama çok fazla kulis konuşması var. Üst düzey bir kaynaktan duyduğumda, onun adına sevindim."

Bu sözler, hem İspanya hem de Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Real Madrid'in uzun süredir bir santrfor takviyesi arayışında olduğu bilinirken, Osimhen'in de bu profil için en güçlü adaylardan biri olarak görülmesi dikkat çekiyor.

Victor Nelsson (REUTERS)Victor Nelsson (REUTERS)

YILDIZ GOLCÜNÜN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maçta görev alan Victor Osimhen, 9 gol kaydederek takımın hücum gücünde önemli bir rol oynadı. Fiziksel gücü, hızlı yön değişiklikleri, hava hakimiyeti ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın birçok kulübünün radarında yer almaya devam ediyor.

Victor Nelsson (AA)Victor Nelsson (AA)

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Bu durum, sarı-kırmızılıların olası bir transfer görüşmesinde ciddi bir pazarlık gücüne sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 75 milyon Euro civarında seyrediyor.

Victor Nelsson (AA)Victor Nelsson (AA)

TRANSFER SÜRECİNDE BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER

Real Madrid'in resmi bir hamle yapıp yapmayacağı henüz bilinmese de İspanyol devi, önümüzdeki dönemde hem Mbappé'nin gelişi hem de kadro yapılanması doğrultusunda önemli kararlar alacak. Bu süreçte Osimhen'in adaylardan biri olması, Galatasaray cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun mevcut seviyesini koruması halinde daha yüksek bir piyasa değerinin mümkün olduğunu düşünüyor.

Galatasaray’dan Süper Lig’i ayağa kaldıracak transfer!Galatasaray’dan Süper Lig’i ayağa kaldıracak transfer!
Galatasaray’dan Süper Lig’i ayağa kaldıracak transfer!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan açıkladı: Engelsiz Türkiye Yüzyılı için ikinci eylem planı geliyor | Özel teşekkür: Sizin sayenizde
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı
D&R
Çöp poşetinde 154 milyon! Adliyedeki soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Katibin eşinden bomba itiraf!
CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: "Oğlumu maşa olarak kullandılar"
İdefix
Ankara'da su krizi büyüyor: Gece kesintileri başlıyor!
Adli emanetteki 154 milyonluk soygunda yeni gelişme! Başsavcılık kırmızı bülten çıkardı: Bir skandal da Adalar Adliyesi'nde
MSB'den Karadeniz açıklaması: "Güvenli bir deniz için kalıcı barış gerekli"
Diktatör Beşar Esad’ın ölüm makineleri! 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Filoya yeni yıldız! Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi | Temelinde Berat Albayrak imzası var
İmralı kayıtları MİT'in elinde! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Bundan sonrası en riskli süreç" çıkışı: PKK'ya ayrı SDG'ye ayrı uyarı
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Bahçeli'den CHP'ye yolsuzluk ve İmralı tepkisi: Korktular kaçtılar!
"Eko"sistemin ipi Müsavat Dervişoğlu'na mı uzanıyor? Hafriyatçı Murat Gülibrahimoğlu'nu sisteme sokan görüşme
Epstein’ın pedofili adasındaki evi ilk kez görüntülendi! Kara tahtada ne mesaj var? Dişçi koltuğu ve tuhaf maskeler...
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı