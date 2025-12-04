Victor Osimhen'e dünya devi talip! Efsane isim duyurdu

Galatasaray , Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli öderken, sözleşmeye bir sonraki satıştan %10 pay maddesi de eklendi. 4 yıllık anlaşmaya imza atan Nijeryalı golcüye her sezon 15 milyon Euro garanti ücret, bunun yanında 1 milyon Euro sadakat primi ve 5 milyon Euro imaj hakkı ödeneceği duyurulmuştu. Bu anlaşma Türk futbol tarihinin en büyük transfer operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Nijerya futbolunun efsane isimlerinden, kariyerinde Ajax, Borussia Dortmund ve Juventus gibi Avrupa devlerinde forma giymiş olan Sunday Oliseh , Osimhen'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Oliseh, "Sunday Oliseh's Global Football Insights" adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada, yıldız golcüyü isteyen kulübün adını paylaştı.

"REAL MADRID OYUNCUYLA İLGİLENİYOR"

Oliseh, Real Madrid'in Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid artık Vinicius'a 'git' diyebilme lüksüne sahip, çünkü sen gidersen Mbappé de doğal pozisyonuna dönebilir. Ayrıca Osimhen'in adaylardan biri olma ihtimali var. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim ama çok fazla kulis konuşması var. Üst düzey bir kaynaktan duyduğumda, onun adına sevindim."

Bu sözler, hem İspanya hem de Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Real Madrid'in uzun süredir bir santrfor takviyesi arayışında olduğu bilinirken, Osimhen'in de bu profil için en güçlü adaylardan biri olarak görülmesi dikkat çekiyor.