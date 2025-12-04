Victor Osimhen'e dünya devi talip! Efsane isim duyurdu
Sezon başında dünyada geniş yankı uyandıran bir hamleyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Galatasaray’ın hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi yolculuğunda en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Napoli’den kiralandığı dönemde gösterdiği performans sonrası sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün bonservisini rekor bir bedelle aldı. Yıldız ismin transferi üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen Avrupa devlerinin ilgisi devam ediyor. Efsane isimlerden biri, kulüp ismi vererek söylentileri daha da alevlendirdi.
Galatasaray, Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli öderken, sözleşmeye bir sonraki satıştan %10 pay maddesi de eklendi. 4 yıllık anlaşmaya imza atan Nijeryalı golcüye her sezon 15 milyon Euro garanti ücret, bunun yanında 1 milyon Euro sadakat primi ve 5 milyon Euro imaj hakkı ödeneceği duyurulmuştu. Bu anlaşma Türk futbol tarihinin en büyük transfer operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.
SUNDAY OLISEH'TEN ŞOK AÇIKLAMA
Nijerya futbolunun efsane isimlerinden, kariyerinde Ajax, Borussia Dortmund ve Juventus gibi Avrupa devlerinde forma giymiş olan Sunday Oliseh, Osimhen'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Oliseh, "Sunday Oliseh's Global Football Insights" adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada, yıldız golcüyü isteyen kulübün adını paylaştı.
"REAL MADRID OYUNCUYLA İLGİLENİYOR"
Oliseh, Real Madrid'in Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid artık Vinicius'a 'git' diyebilme lüksüne sahip, çünkü sen gidersen Mbappé de doğal pozisyonuna dönebilir. Ayrıca Osimhen'in adaylardan biri olma ihtimali var. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim ama çok fazla kulis konuşması var. Üst düzey bir kaynaktan duyduğumda, onun adına sevindim."
Bu sözler, hem İspanya hem de Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Real Madrid'in uzun süredir bir santrfor takviyesi arayışında olduğu bilinirken, Osimhen'in de bu profil için en güçlü adaylardan biri olarak görülmesi dikkat çekiyor.
YILDIZ GOLCÜNÜN PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maçta görev alan Victor Osimhen, 9 gol kaydederek takımın hücum gücünde önemli bir rol oynadı. Fiziksel gücü, hızlı yön değişiklikleri, hava hakimiyeti ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın birçok kulübünün radarında yer almaya devam ediyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor. Bu durum, sarı-kırmızılıların olası bir transfer görüşmesinde ciddi bir pazarlık gücüne sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 75 milyon Euro civarında seyrediyor.
TRANSFER SÜRECİNDE BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER
Real Madrid'in resmi bir hamle yapıp yapmayacağı henüz bilinmese de İspanyol devi, önümüzdeki dönemde hem Mbappé'nin gelişi hem de kadro yapılanması doğrultusunda önemli kararlar alacak. Bu süreçte Osimhen'in adaylardan biri olması, Galatasaray cephesinde de dikkatle takip ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun mevcut seviyesini koruması halinde daha yüksek bir piyasa değerinin mümkün olduğunu düşünüyor.