Yiğit Efe Demir parladı!
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, Ferençvaroş maçında gösterdiği performans ile güven verdi.
Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan Ferencvaros karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayla bir maça ilk 11'de çıkarak başarılı bir performans sergiledi.
Savunmada ceza ve sakatlık nedeniyle yaşanan eksiklikler üzerine görev alan 21 yaşındaki oyuncu, müsabakanın en fazla hava topu kazanan ismi oldu.
Demir, 76 dakika sahada kaldığı karşılaşmada oyun kurulumuna katkı sağlarken yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekti. Genç futbolcu maç boyunca 63 kez topla buluştu, yaptığı 55 pasın 52'sinde isabet sağlayarak yüzde 94,5 pas başarısı yakaladı.