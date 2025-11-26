Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş maçında Yiğit Efe Demir'in görev alacağını açıkladı. Bu gelişme, taraftarlar arasında Yiğit Efe Demir'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu sorularının gündeme gelmesine yol açtı.