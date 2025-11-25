PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de savunma alarmı

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de stoper hattındaki eksikler teknik ekibi düşündürüyor. Bu kritik sınav öncesinde takımda ciddi eksikler bulunuyor. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de savunma alarmı
Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Ancak hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Perşembe günü Ferençvaroş maçı, Kanarya'yı bekliyor.

Bu kritik sınav öncesinde takımda ciddi eksikler bulunuyor. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.



STOPER HATTINDA SEÇİM SIKINTISI

Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun UEFA listesinde yer almaması, teknik direktör Domenico Tedesco'yu stoper tercihi konusunda zor durumda bırakıyor. Alternatif olarak savunmanın merkezinde görev yapabilen Edson Alvarez düşünülebilirdi; ancak İsmail ve Fred'in cezalısı olması bu seçeneği kullanılamaz hâle getiriyor.

EN OLASI SENARYO SKRINIAR - MERT

Tedesco'nun önünde iki olasılık bulunuyor. İlki, daha önce çoğunlukla üçlü savunmada görev alan Mert Müldür'ü stoper olarak oynatmak. Diğer ihtimal ise altyapıdan yetişen ve geçen sezon Karagümrük'te kiralık olarak iyi bir performans sergileyen 20 yaşındaki Yiğit Efe Demir'i sahaya sürmek. Ancak bu sezon yalnızca 2 dakika süre alan Yiğit'in oynama ihtimali düşük görünüyor. En olası senaryo, Milan Skriniar-Mert Müldür ikilisiyle sahaya çıkmak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "taviz yok" mesajı: İsterse sonumuz darağacı olsun | Muhatap İmralı'dır
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
D&R E-Ticaret
CHP'li İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ağabeyi yolsuzluk çetesinin kuryesi çıktı
Emlak vergisinde ikinci taksit süresi doluyor: Kimler ödeme yapmayacak?
CHP’de geri sayım: Kurultay öncesi ‘büyük tasfiye’ başladı!
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
KADEM’den “Şiddete Karşı Hep Birlikte” kampanyası! Turuncu noktayla sessiz kalmıyoruz
'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gitti: "Olumlu sonuçlar alındı"
Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Sıradaki av USG! İşte Galatasaray'ın 11'i
Sosyal medya fenomenlerinin gizli reklam oyununa son! Yeni düzenleme geliyor
TFF 1. Lig için şike itirafı! O futbolcuya 20 bin dolar
Elektrikte yeni tarife başlıyor | 2026’da 4 bin kWh’yi aşan aboneler destekten çıkacak
Meteoroloji'den 22 il için sağanak alarmı: 2 günlük uyarı verildi! İstanbul'da yağış olacak mı?
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar