Fenerbahçe’de Ederson PFDK’ya sevk edildi! Derbi öncesi stoper ve forvet krizine çözüm aranıyor

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Rizespor maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Ederson ceza alırsa derbide oynayamayacak

Giriş Tarihi :26 Kasım 2025
1 aralık Pazartesi günü ligde Galatasaray ile derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe'de kritik maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertli takımın Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes, Rizespor maçında taraftara yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Deneyimli file bekçisi ceza alması durumunda Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak. Bu arada Ederson için TFF'ye şikayette bulunan tarafın Galatasaray kulübü olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin de benzer bir hareket nedeniyle ceza almasını örnek gösterip Ederson için başvuruda bulunduğu da gelen haberler arasında.


KADRODA KRİZ VAR!


FERENCVAROS maçında Oosterwolde, İsmail ve Fred sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Çağlar'ın sakat, Becao'nun UEFA listesinde yer almaması, teknik patron Tedesco'yu stoper tercihinde zor durumda bırakıyor. Tedesco'nun önünde iki olasılık bulunuyor. Mert Müldür'ü stoper olarak oynatmak. Diğeri ise 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir'i sahaya sürmek. yarın Skriniar- Mert ikilisinin sahaya çıkması bekleniyor.


DURAN YİNE 11'DE


DOMENİCO TEDESCO, Jhon Duran'ın maç ritmini bulmasını istiyor. Bu yüzden Kolombiyalı yıldızın Avrupa'daki Ferencvaros maçında ilk 11'de sahaya sürüleceği belirtildi. Duran son Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 21 yaşındaki forvet, 5-2 kazanılan maçta başarılı bir performans sergilemişti. Kanarya'da Duran'ın maç ritmini bulması Kadıköy'deki Galatasaray maçı öncesi büyük önem taşıyor.


FERENCVAROS MAÇINA İSPANYOL HAKEM


UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında yarın Fenerbahçe'nin, Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da ise Daniel Trujillo Suarez oturacak.

